Jürgen Klopp et l'Allemagne, un accord officialisé

Julian Nagelsmann n'ayant pas survécu au Mondial apocalyptique de l'Allemagne, les regards étaient tournés vers Jürgen Klopp, totalement libre depuis son départ de Liverpool. Sous contrat avec Red Bull, le technicien allemand de 59 ans va prendre les commandes de la Mannschaft, a confirmé ce samedi la fédération.

Le football allemand est sorti lessivé de la dernière Coupe du Monde, le Paraguay, déjà en mode agressif, ayant renvoyé la Mannschaft à la maison. L'équipe d'Allemagne enchaîne les catastrophes sur la scène mondiale et il semblait évident que les dirigeants de la fédération allemande allaient finir par se tourner vers Jürgen Klopp. Même si ce dernier a désormais un rôle de conseiller pour les opérations de Red Bull dans le football, ramener son équipe nationale au plus haut niveau était un challenge que l'ancien coach de Dortmund et de Liverpool ne pouvait pas refuser éternellement. Ce samedi, la fédération allemande confirme avoir trouvé un accord avec Jürgen Klopp, lequel doit désormais se libérer de son contrat avec la firme de boissons énergisantes.

Klopp doit stopper son contrat avec Red Bull

Dans un communiqué, la Fédération allemande de football se réjouit évidemment de cet accord décisif avec le technicien. « Le président de la DFB, Bernd Neuendorf, et son vice-président, Hans-Joachim Watzke ont eu vendredi, à New York, un premier entretien approfondi avec Jürgen Klopp concernant une éventuelle prise de fonction au poste de sélectionneur national. Au cours de cet échange constructif, un accord a été trouvé sur les principaux points d'un contrat potentiel. Les discussions se poursuivront la semaine prochaine. Les deux parties sont confiantes que les négociations, sous réserve d'un accord avec l'actuel employeur de Klopp, Red Bull, pourront finalement être menées à bien avec succès. Un éventuel contrat devra être définitivement approuvé par le conseil de surveillance et l'assemblée générale de la DFB », précise la fédération allemande.