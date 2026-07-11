Jürgen Klopp et l'Allemagne, un accord officialisé

Le farfelu frileux et sans froc de Fonseca le mettra sur le banc dans les matchs officiels en disant qu'il est pas prêt ou qu'il est trop jeune. Il préférera un Yaremchuk qui en met pas une au fond et deux pieds gauche ou il mettra un arrière droit qu'il choisira de mettre en pointe
Marcher 20/25 minutes est à ce point insupportable ?!?
Ah ? Il est pourtant pas difficile a trouver, il est a la coupe du monde et s'affiche même devant la télévision
Ne grillons pas les étapes et laissons lui le poste de solide doublure. On ne va quand même pas cracher sur un attaquant de qualité et expérimenté, on va peut être jouer la LDC. Et puis si Himbert se blesse de nouveau.. bon 😅
Le club prend les supporters pour des pigeons... Faire payé le parking, juste après la campagne d'abonnement... 🤣🤣🤣
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Jürgen Klopp hat in New York die direkten Verhandlungen mit Bernd Neuendorf und Hans-Joachim Watzke aufgenommen, der DFB lieferte am Nachmittag ein erstes Statement. Nun kommt bald Oliver Mintzlaff ins Spiel. dlvr.it/TTT8cy