La France humilie une dernière fois le Paraguay, c'est énorme

Le match contre le Paraguay a clairement laissé des traces au sein des Bleus et du staff. Pour preuve, dans une communication de la FFF, le huitième de finale du Mondial a même été explicitement effacé du palmarès de l'équipe de France.

C'est un petit détail qui n'a pas échappé aux supporters français. Ce samedi, la Fédération Française de Football a communiqué sur la prochaine demi-finale du Mondial, mardi prochain contre l'Espagne. Sur l'image illustrant cette confrontation, on voit Ousmane Dembélé et Lamine Yamal qui marchent côte à côte. Et, imitant le fameux Hollywood Walk of Fame, on voit en arrière des étoiles au sol avec les matchs joués et gagnés par Kylian Mbappé et ses coéquipiers. Sauf que la rencontre face au Paraguay a totalement disparu de ce walk of fame version footballistique, entre le France-Suède et le France-Maroc. Forcément, cela n'est pas anodin compte tenu du scénario du match et surtout des propos délirants d'une sénatrice de ce pays à l'encontre du capitaine des Bleus

L'étoile de France-Paraguay a disparu

Du côté de la Fédération Française de Football, on a donc voulu montrer que, même si cela n'était que du sport à la base, tout ce qui a entouré cette rencontre face au Paraguay est trop nauséabond pour mériter une place dans l'histoire des Bleus. Celeste Amarilla, sénatrice de 61 ans, a en effet plusieurs fois tenu des propos racistes à l'encontre de Kylian Mbappé, au point même de provoquer une réaction des plus hautes instances du Paraguay, lesquelles se sont désolidarisées des déclarations monstrueusement stupides de la sénatrice. En tout cas, du côté de la FFF, on n'a pas oublié à la fois le scénario du match, et cette suite honteuse. Cette petite vexation va certainement réjouir les Bleus et leurs supporters, qui ne sont pas près d'oublier ce qui s'est passé contre le Paraguay. Espérons désormais que la prochaine étoile soit la troisième, celle du sacre de l'équipe de France dans un Mondial pour l'instant éblouissant pour les hommes de Didier Deschamps.