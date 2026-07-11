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La France humilie une dernière fois le Paraguay, c'est énorme

Mondial 202611 juil. , 11:00
parClaude Dautel
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Le match contre le Paraguay a clairement laissé des traces au sein des Bleus et du staff. Pour preuve, dans une communication de la FFF, le huitième de finale du Mondial a même été explicitement effacé du palmarès de l'équipe de France.
C'est un petit détail qui n'a pas échappé aux supporters français. Ce samedi, la Fédération Française de Football a communiqué sur la prochaine demi-finale du Mondial, mardi prochain contre l'Espagne. Sur l'image illustrant cette confrontation, on voit Ousmane Dembélé et Lamine Yamal qui marchent côte à côte. Et, imitant le fameux Hollywood Walk of Fame, on voit en arrière des étoiles au sol avec les matchs joués et gagnés par Kylian Mbappé et ses coéquipiers. Sauf que la rencontre face au Paraguay a totalement disparu de ce walk of fame version footballistique, entre le France-Suède et le France-Maroc. Forcément, cela n'est pas anodin compte tenu du scénario du match et surtout des propos délirants d'une sénatrice de ce pays à l'encontre du capitaine des Bleus
France-Espagne au menu des Bleus
L'étoile de France-Paraguay a disparu
Du côté de la Fédération Française de Football, on a donc voulu montrer que, même si cela n'était que du sport à la base, tout ce qui a entouré cette rencontre face au Paraguay est trop nauséabond pour mériter une place dans l'histoire des Bleus. Celeste Amarilla, sénatrice de 61 ans, a en effet plusieurs fois tenu des propos racistes à l'encontre de Kylian Mbappé, au point même de provoquer une réaction des plus hautes instances du Paraguay, lesquelles se sont désolidarisées des déclarations monstrueusement stupides de la sénatrice. En tout cas, du côté de la FFF, on n'a pas oublié à la fois le scénario du match, et cette suite honteuse. Cette petite vexation va certainement réjouir les Bleus et leurs supporters, qui ne sont pas près d'oublier ce qui s'est passé contre le Paraguay. Espérons désormais que la prochaine étoile soit la troisième, celle du sacre de l'équipe de France dans un Mondial pour l'instant éblouissant pour les hommes de Didier Deschamps.
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Derniers commentaires

PSG : Barcola à Arsenal, tout a basculé

Bon vu l'inflation des clubs de merde à vouloir nous tondre. Barcola. 2 C1. A français. Grosse marge de progression. Joueur confirmé ! Je veux rien savoir en dessus de 130 à 140M€ et fermez vos gueules ceux qui la ramène je vous entend pas sur les autres dossiers ou les clubs veulent nous tondre.

Accord PSG-Ferran Torres, Paris frappe en pleine nuit

J'en veux pas ! Je préfère 100x Balogun pour je suis sur le même prix ! 😉

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Ça insulte vraiment pour pas grand chose. Un peu fragile peut-être.

Accord PSG-Ferran Torres, Paris frappe en pleine nuit

"Le quotidien A Bola, souvent bien informé sur l’actualité des joueurs portugais, affirmait notamment que Gonçalo Ramos considérerait son aventure parisienne comme terminée et qu’il serait désormais ouvert à un départ cet été. Fabrizio Romano confirme les informations parues au Portugal en annonçant que Gonçalo Ramos souhaiterait quitter le Paris Saint-Germain lors de ce mercato estival."

France-Espagne : Lamine Yamal menace déjà les Bleus

J'imagine qu'il a déjà un contrat sur sa tête avec Rabiot. Ce que je crains c'est le coup de pression que va prendre Digne. Il est assez fort pour bloquer des gars un peu physiques de PL mais les petits agiles faut voir. Il a pas vraiment été mis en danger contre Brahim vu que le Maroc a complètement déjoué.

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