EdF : Les trois joueurs que Deschamps va éjecter avant le Mondial

Dans un mois et demi, Didier Deschamps dévoilera sa liste de joueurs retenus pour la Coupe du monde aux Etats-Unis avec l’équipe de France. Trois joueurs présents en mars sont en grand danger.

Qui seront les élus pour défendre les couleurs de l’équipe de France à la Coupe du monde aux Etats-Unis en juin prochain ? Didier Deschamps a encore un mois et demi pour nourrir sa réflexion avant l’annonce de sa liste mi-mai. Le rassemblement de mars a en tout cas permis au sélectionneur et à son staff d’affiner leur avis sur plusieurs joueurs. De nombreux joueurs ont gagné des points après les deux performances abouties contre la Colombie et le Brésil . Ce n’est en revanche pas le cas de Lucas Chevalier, qui n’a pas joué une minute, ni d’Eduardo Camavinga, dont l’entrée a été décevante. En attaque, il sera par ailleurs difficile pour Randal Kolo Muani de se faire une place avec le retour de blessure de Bradley Barcola. Ces trois joueurs sélectionnés en mars sont les trois les plus en danger dans l’optique de la Coupe du monde selon Florent Gautreau.

Camavinga et Chevalier en danger ?

« Il y a Chevalier qui mine de rien est en danger même si ce n’est que le numéro 3. Il ne joue pas. La seule chance pour Chevalier, c’est que Risser et Butez sont moins bons depuis qu’on pense à eux. Ca peut être un cas. Les deux autres plus sérieux à mon avis, ce sont Camavinga et Kolo Muani qui sont en danger. Ces deux matchs n’ont pas servi à rien, l’entrée de Camavinga lui a fait perdre des points. Il a du mal au Real, il a du mal en équipe de France, il ne confirme pas. Quand je m’amuse à faire une liste de 26 joueurs, à un moment donné c’est compliqué. Au milieu tu as Koné, Tchouaméni, Kanté, Rabiot… Quand tu regardes bien, ça peut être compliqué pour Camavinga. Pour moi en attaque, Kolo Muani saute. En faisant ma liste des 26, je n’arrive pas à le mettre dedans » a lancé le consultant de l’After Foot sur RMC. Didier Deschamps va continuer à observer tous les joueurs concernés jusqu’au mois de mai et prendra ensuite sa décision, en fonction aussi des blessures que l’on espère peu nombreuses pour permettre à la France d’avoir toutes ses forces vives lors de la prochaine Coupe du monde.