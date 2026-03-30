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Lucas Chevalier

Alerte au PSG, Chevalier en plein cauchemar

PSG30 mars , 22:00
parHadrien Rivayrand
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Lucas Chevalier traverse actuellement une période délicate. Le portier du PSG pourrait d’ailleurs quitter la capitale dès l’été prochain.
Lorsqu’il a signé au PSG l’été dernier en provenance du LOSC, Lucas Chevalier savait qu’il changeait de monde, mais il était loin d’imaginer la situation dans laquelle il se retrouverait quelques mois plus tard. S’il bénéficiait de la confiance de Luis Enrique au début, il a progressivement perdu du crédit, en grande partie à cause de prestations inabouties et d’erreurs coûteuses pour son équipe.
Matvey Safonov lui a depuis pris sa place de numéro 1, et rien ne semble pour l’instant pouvoir inverser la tendance. Cette position de remplaçant de luxe au PSG a également des répercussions sur sa carrière internationale : Chevalier est désormais le troisième gardien de l’équipe de France, et sa présence à la Coupe du monde 2026 est plus que jamais remise en question.

Chevalier, rien ne va plus... 

Comme le souligne Instant Foot ces dernières heures, Lucas Chevalier est le seul joueur à ne pas avoir disputé la moindre minute avec l’équipe de France lors de cette trêve internationale. Plus globalement, l’ancien du LOSC n’a pas joué une seule minute lors des 14 derniers matchs toutes compétitions confondues. Son dernier match disputé remonte d’ailleurs au 23 janvier, contre Auxerre.

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Lucas Chevalier se trouve à un premier tournant de sa carrière. Il pourrait être amené à revoir ses plans dans les prochains mois si le PSG ne revoit pas sa situation. À 24 ans, le natif de Calais a besoin de temps de jeu pour continuer à progresser et maximiser ses chances de briller à l’avenir en équipe de France.
Son transfert à Paris est, pour l’instant, un véritable fiasco, et il était bien difficile de prévoir une telle situation au moment de son arrivée. Néanmoins, tout peut aller très vite dans le football, et Chevalier devra être prêt à inverser la tendance si Luis Enrique fait appel à lui en cas de blessure ou de baisse de forme de Safonov.
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Derniers commentaires

PSG : La réponse choc faite au maire de Paris

Pour être sur tous les articles du PSG à déverser ta haine, tu dois certainement en rêver la nuit et en faire des cauchemars. Essaie de te concentrer sur ton club... mince, tu feras des cauchemars aussi... tant pis.

PSG : La réponse choc faite au maire de Paris

Comme tu dis 4 ans, il a tendu la main à Hidalgo, elle a toujours refusé donc c terminé. NAK fera construire un stade qui lui rapportera du blé… trop petit pour le grand PSG, et trop tard pour la mairie qui n’est pas capable de l’entretenir.

Carton rouge pour la VAR, les Anglais ont tranché

si tu lisais un peu. tu comprendrais;..... je parle au mytho Atton pour 2 faits de jeu de la semaine derniere. donc les 2 plus marquants etants ceux cités.... ("Sans on a vu des bracages grotesques qui n'auraient pas été permis avec") La deuxieme je reponds a Mopi qui parle de supprimer les regles a interpretation. rien de plus logique de parler a un lyonnais d une situation ou c est soit noir soit blanc, mais qui au final, fait parler et donne lieu a des interpretations alors qu il ne peut pas en avoir. si je parle d un fait sur Angers ou LORIENT TU DIRAS. hein j vois pas quelel actioN........ voila. à toi de prendre de la hauteur...;

PSG : La réponse choc faite au maire de Paris

ah une bonne insulte. kassos du 19 em

PSG : La réponse choc faite au maire de Paris

oui ca me chagrine et ça chagrine la France du foot.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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