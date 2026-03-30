Alerte au PSG, Chevalier en plein cauchemar

Lucas Chevalier traverse actuellement une période délicate. Le portier du PSG pourrait d’ailleurs quitter la capitale dès l’été prochain.

Lorsqu’il a signé au PSG l’été dernier en provenance du LOSC, Lucas Chevalier savait qu’il changeait de monde, mais il était loin d’imaginer la situation dans laquelle il se retrouverait quelques mois plus tard. S’il bénéficiait de la confiance de Luis Enrique au début, il a progressivement perdu du crédit, en grande partie à cause de prestations inabouties et d’erreurs coûteuses pour son équipe.

Matvey Safonov lui a depuis pris sa place de numéro 1, et rien ne semble pour l’instant pouvoir inverser la tendance. Cette position de remplaçant de luxe au PSG a également des répercussions sur sa carrière internationale : Chevalier est désormais le troisième gardien de l’équipe de France, et sa présence à la Coupe du monde 2026 est plus que jamais remise en question.

Chevalier, rien ne va plus...

Comme le souligne Instant Foot ces dernières heures, Lucas Chevalier est le seul joueur à ne pas avoir disputé la moindre minute avec l’équipe de France lors de cette trêve internationale. Plus globalement, l’ancien du LOSC n’a pas joué une seule minute lors des 14 derniers matchs toutes compétitions confondues. Son dernier match disputé remonte d’ailleurs au 23 janvier, contre Auxerre.

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Lucas Chevalier se trouve à un premier tournant de sa carrière. Il pourrait être amené à revoir ses plans dans les prochains mois si le PSG ne revoit pas sa situation. À 24 ans, le natif de Calais a besoin de temps de jeu pour continuer à progresser et maximiser ses chances de briller à l’avenir en équipe de France.

Son transfert à Paris est, pour l’instant, un véritable fiasco, et il était bien difficile de prévoir une telle situation au moment de son arrivée. Néanmoins, tout peut aller très vite dans le football, et Chevalier devra être prêt à inverser la tendance si Luis Enrique fait appel à lui en cas de blessure ou de baisse de forme de Safonov.