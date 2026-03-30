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« Ça me fait disjoncter » : les frères Hernandez privés de Mondial ?

Equipe de France30 mars , 11:00
parCorentin Facy
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L’équipe de France a livré deux très belles prestations lors de cette trêve internationale, face au Brésil et à la Colombie. Cela n’empêche pas Didier Deschamps de se faire critiquer pour certains de ses choix.
En déplacement aux Etats-Unis durant cette trêve internationale, l’équipe de France avait deux tests importants à trois mois de la Coupe du monde. Les hommes de Didier Deschamps ont affronté le Brésil ainsi que la Colombie et le bilan est très positif. La France a gagné ses deux matchs et dans le jeu, de vraies promesses ont été entrevues, y compris lors du match de dimanche avec une équipe de supposés remplaçants. Tout cela est très prometteur mais cela n’empêche pas Didier Deschamps de subir quelques critiques sur certains de ses choix.

La présence des frères Hernandez agace

Sur le plateau de l’Equipe du Soir, Olivier Rouyer a notamment dézingué le sélectionneur en raison de la présence dans la liste de Théo Hernandez et de son frère Lucas Hernandez. L’un joue en Arabie saoudite tandis que l’autre est abonné au banc des remplaçants avec Luis Enrique au PSG. Pour l’ancien joueur de Nancy, il est quasiment scandaleux de les voir dans la liste en ce mois de mars et probablement à la Coupe du monde en juin prochain aux USA.
« Les deux Hernandez iront à la Coupe du monde ? Là franchement (soupire)… Moi ça me fout les boules ! Il ne faut pas déconner, il faut être sérieux. Tu vas à la Coupe du monde, tu vas pas à une compétition de quartier. Ca m’énerve, ça me fait disjoncter ! Disjoncter ! Je ne prends pas les deux, certainement pas les deux » s’est énervé le consultant de l’Equipe du Soir, dépité de voir certains joueurs pas suffisamment méritants à ses yeux prendre un ticket pour disputer la Coupe du monde.

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Certainement qu’Olivier Rouyer préfèrerait voir Maxence Lacroix compléter le secteur des défenseurs centraux avec William Saliba, Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté plutôt que Lucas Hernandez. Au poste de latéral gauche en revanche, pour accompagner Lucas Digne, les solutions ne sont pas nombreuses en dehors de Théo Hernandez. Certains continuent de militer pour Matthieu Udol, éclatant avec le RC Lens cette saison. Ou alors pour Adrien Truffert, titulaire indiscutable à Bournemouth en Premier League depuis son départ du Stade Rennais.
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Derniers commentaires

Lens-PSG reporté, Pierre Ménès fait taire les pleureuses

Bah tant qu'à ne pas vouloir comparer, rappeler le peu de temps de repos dû à la saison dernière, ce n'est pas cohérent. La saison 2024/2025 ce n'est pas la saison 2025/2026. C'est en ce moment qu'il y a des reports, en fonction des matchs européens de mars-avril 2026. Facile de ne pas vouloir comparer quand ça ne vous sert pas. Ca ne me choque pas plus que ça les reports, mais pour tout les clubs pas que pour le PSG.

« Ça me fait disjoncter » : les frères Hernandez privés de Mondial ?

C’est tellement vrai que les consmenteurs de Tfou lui accordent le sauvetage de Loucas sur l’action la plus chaude en première et alors que Lacrois serait plutôt Labagnère sur l’action … 😆🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

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Pas d’bol pour la Rouyette, Loucas qui n’assure pas trop au Pgégé fait un assez bon match hier soir… pour un remplaçant, bien sûr 😏🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

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Mais keskelle a la sardine avariée ? Va donc aider la cagnotte de ton club au lieu de bavasser … 😆🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

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Un des plus mauvais hier soir parmis les prétendants à la CdM. Son seul vrai beau geste efficace , la remise instantanée à Tutu sur le 3è… 😏🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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