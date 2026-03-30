L’équipe de France a livré deux très belles prestations lors de cette trêve internationale, face au Brésil et à la Colombie. Cela n’empêche pas Didier Deschamps de se faire critiquer pour certains de ses choix.

En déplacement aux Etats-Unis durant cette trêve internationale, l’équipe de France avait deux tests importants à trois mois de la Coupe du monde. Les hommes de Didier Deschamps ont affronté le Brésil ainsi que la Colombie et le bilan est très positif. La France a gagné ses deux matchs et dans le jeu, de vraies promesses ont été entrevues, y compris lors du match de dimanche avec une équipe de supposés remplaçants . Tout cela est très prometteur mais cela n’empêche pas Didier Deschamps de subir quelques critiques sur certains de ses choix.

La présence des frères Hernandez agace

Sur le plateau de l’Equipe du Soir, Olivier Rouyer a notamment dézingué le sélectionneur en raison de la présence dans la liste de Théo Hernandez et de son frère Lucas Hernandez. L’un joue en Arabie saoudite tandis que l’autre est abonné au banc des remplaçants avec Luis Enrique au PSG. Pour l’ancien joueur de Nancy, il est quasiment scandaleux de les voir dans la liste en ce mois de mars et probablement à la Coupe du monde en juin prochain aux USA.

« Les deux Hernandez iront à la Coupe du monde ? Là franchement (soupire)… Moi ça me fout les boules ! Il ne faut pas déconner, il faut être sérieux. Tu vas à la Coupe du monde, tu vas pas à une compétition de quartier. Ca m’énerve, ça me fait disjoncter ! Disjoncter ! Je ne prends pas les deux, certainement pas les deux » s’est énervé le consultant de l’Equipe du Soir, dépité de voir certains joueurs pas suffisamment méritants à ses yeux prendre un ticket pour disputer la Coupe du monde.

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Certainement qu’Olivier Rouyer préfèrerait voir Maxence Lacroix compléter le secteur des défenseurs centraux avec William Saliba, Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté plutôt que Lucas Hernandez. Au poste de latéral gauche en revanche, pour accompagner Lucas Digne, les solutions ne sont pas nombreuses en dehors de Théo Hernandez. Certains continuent de militer pour Matthieu Udol, éclatant avec le RC Lens cette saison. Ou alors pour Adrien Truffert, titulaire indiscutable à Bournemouth en Premier League depuis son départ du Stade Rennais.