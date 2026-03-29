Doue France

La France trop Doué pour la Colombie

Equipe de France29 mars , 23:01
parAlexis Rose
1
Match amical international :
Northwest Stadium.
Colombie - France : 1-3.
Buts : Campaz (77e) pour la Colombie ; Désiré Doué (30e, 56e), Marcus Thuram (41e) pour la France.
Avec une équipe expérimentale, la France n’a fait qu’une gorgée (de café) de la Colombie grâce notamment à un doublé du Parisien Désiré Doué (3-1). Les Bleus de Didier Deschamps sont prêts pour la Coupe du Monde !
Trois jours après sa victoire de prestige face au Brésil (2-1), l’équipe de France voulait enchaîner un nouveau résultat positif pour aborder la prochaine Coupe du Monde 2026 avec le maximum de confiance. Pour cela, Didier Deschamps jouait la carte de la fraîcheur en faisant tourner tout son effectif par rapport à jeudi. Malgré ce gros turnover, et après un bel arrêt de Samba face à James Rodriguez (22e), la France ouvrait logiquement la marque ! Sur une remise en retrait de Thuram, Désiré Doué trompait Montero d’un tir du droit avec l’aide d’un contre involontaire de Munoz (0-1 à la 30e). Suite à ce premier but de l’attaquant parisien sous le maillot tricolore, les Bleus faisaient le break avant la mi-temps. Bien servi par un centre d’Akliouche aux 5m50, Marcus Thuram s’imposait devant Munoz avant de placer une tête puissante sous la barre (0-2 à la 41e).
Largement devant au score, la France poursuivait son festival au retour de la pause. Lancé par Akliouche sur le côté droit de la surface, Thuram remisait vers Doué, qui marquait un doublé d’une reprise tendue du droit (0-3 à la 56e). Dans le dernier quart d'heure de jeu, la Colombie sauvait l'honneur. Décalé par Lerma sur le côté gauche, Campaz trompait effectivement Samba d'une frappe forte et croisée avec l'aide du poteau opposé (1-3 à la 77e). Lors d'une fin de match assez spectaculaire, Samba stoppait la tentative de Quintero (83e), Ekitiké ratait son face-à-face avec Montero (85e), Machado sauvait la Colombie sur sa ligne après un tir de Mbappé (85e), Samba se montrait encore vigilant (90e+2), Ekitiké tirait de peu à côté (90e+3), et tout le monde en restait finalement sur ce score de 1-3 en faveur de la France.
Grâce à cette deuxième victoire de la semaine, la France réussit pleinement sa tournée aux USA et semble déjà prête pour assumer son statut de favori lors de la Coupe du Monde 2026.

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