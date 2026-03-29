La France trop Doué pour la Colombie

Oui mais en face y avait personne, on en reparlera face a l Espagne
PSG 63 LENS 60 OM 49 OL 47 LILLE 48 MONACO 49
"Beye pourrait pallier l’absence de Greenwood en titularisant Ethan Nwaneri." Nwaneri s'est pourtant blessé hier avec l'équipe d'Angleterre Epoirs. "Selon les premières informations, il s’agirait d’une blessure musculaire jugée mineure pour Ethan Nwaneri. Le joueur de 19 ans pourrait ainsi manquer le choc de la 28e journée de Ligue 1 contre l’AS Monaco, prévu dimanche prochain (20h45)."
On est à 2 doigts de l'entendre crier au racisme... Il y a d'autres agents qui sont noir de peau et qui n'ont pas connu sa carrière, qui sont pourtant agents. Alors avant de faire valoir sa SARL Victimisation, qu'il remplisse tous les critères qui lui sont demandés et il verra que tout rentrera dans l'ordre.
C'est Fabian Bis, ptet plus talentueux mais doit couter bien cher en salaire ... bof
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|60
|26
|19
|3
|4
|58
|22
|36
|59
|27
|19
|2
|6
|54
|24
|30
|49
|27
|15
|4
|8
|54
|35
|19
|47
|27
|14
|5
|8
|41
|29
|12
|47
|27
|14
|5
|8
|42
|34
|8
|46
|27
|14
|4
|9
|47
|38
|9
|44
|27
|12
|8
|7
|43
|37
|6
|40
|27
|11
|7
|9
|43
|33
|10
|37
|27
|10
|7
|10
|38
|32
|6
|37
|27
|9
|10
|8
|37
|41
|-4
|36
|27
|10
|6
|11
|34
|39
|-5
|32
|27
|9
|5
|13
|24
|37
|-13
|31
|27
|7
|10
|10
|32
|43
|-11
|27
|27
|6
|9
|12
|22
|35
|-13
|27
|27
|7
|6
|14
|32
|52
|-20
|22
|27
|5
|7
|15
|22
|36
|-14
|17
|26
|4
|5
|17
|24
|45
|-21
|14
|27
|3
|5
|19
|25
|60
|-35
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41' | 🇨🇴 Colombie 0 - 2 France 🇫🇷 But pour les Bleus ! Marcus Thuram place une tête imparable et climatise la défense Colombienne. 🥶🇨🇴 Le match en direct sur TF1 & @tf1plus : tf1.fr/tf1/direct
56' | 🇨🇴 Colombie 0 - 3 France 🇫🇷 BUT POUR LES BLEUS ! Et doublé pour Doué ! L'attaque fait le job ! Le match en direct sur TF1 & @tf1plus : tf1.fr/tf1/direct
VICTOIRE 3⃣-1⃣🔥 Les Bleus s’imposent face à la Colombie et signent un 2/2 parfait lors de cette tournée américaine 💙 #FRACOL