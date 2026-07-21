Digne signe au PSG, Luis Campos n'en voulait pas

Digne signe au PSG, Luis Campos n'en voulait pas

PSG21 juil. , 12:20
parHadrien Rivayrand
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Le PSG a pris la décision de recruter Lucas Digne afin de soulager Nuno Mendes. Mais l’international français n’était apparemment pas été le premier choix du club de la capitale.
Le Paris Saint-Germain accélère sur son mercato estival dans le sens des arrivées. Lucas Digne va rejoindre l’effectif parisien afin d’apporter son expérience et sa qualité de centre. Il aura également pour mission de soulager Nuno Mendes, très sollicité ces derniers mois et qui ne pourra pas enchaîner tous les matchs.
À 33 ans, Lucas Digne va en plus retrouver un club qu’il connaît bien, lui qui a déjà évolué au PSG entre 2013 et 2016. Luis Enrique disposera donc d’une solution supplémentaire au poste de latéral gauche. Pourtant, l’ancien joueur du LOSC n’aurait pas été la priorité de… Luis Campos.

Lucas Digne, Luis Campos n'était pas chaud ? 

Selon les informations de PSGInside-Actus, le conseiller sportif parisien souhaitait en effet initialement recruter Ramy Bensebaïni. Sous contrat avec le Borussia Dortmund jusqu’en juin 2027, l’international algérien de 31 ans était considéré comme un profil idéal pour venir concurrencer Nuno Mendes.
Problème : le club allemand n’avait visiblement aucune intention de se séparer de son joueur. Pour ne rien arranger, les exigences salariales du défenseur auraient également posé problème à la direction du PSG. C’est pourquoi les champions d’Europe ont finalement privilégié la piste menant à Lucas Digne, un dossier jugé plus simple à finaliser.

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Lucas Digne devra désormais rapidement s’intégrer au système parisien et répondre aux attentes assez élevées de son entraîneur. Luis Enrique et le latéral gauche se connaissent déjà, puisqu’ils ont collaboré au FC Barcelone, ce qui pourrait faciliter son adaptation.
Les attentes seront une nouvelle fois très élevées au Paris Saint-Germain, qui sera encore considéré comme l’équipe à battre dès le début de la prochaine saison, aussi bien sur la scène nationale qu’européenne.
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Là entre Freddy Lyon et Lyonnais, t'as un bel échantillon de type qui connaissent que dalle au ballon....Donc si t'es marseillais , je serai toi ca me rassurerait de voir leur predictions!!

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tu vas nous faire bien marrer… 😂🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

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Sacré catin sur un terrain aussi , il faut quand meme le préciser non?!

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👍🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

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T’es pas près d’arrêter de bouffer ton seum

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