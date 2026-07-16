FFF : Zidane exige un salaire record et un staff de 25 personnes

FFF : Zidane exige un salaire record et un staff de 25 personnes

Equipe de France16 juil. , 11:20
parGuillaume Conte
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Zinedine Zidane sera le prochain sélectionneur des Bleus, et la FFF est dans l'urgence de le faire signer afin de le faire avant le passage de la nouvelle loi.
La coupe du monde n’est pas encore officiellement terminée pour l’équipe de France, que la Fédération Française de Football prépare déjà l’arrivée de Zinedine Zidane à la place de Didier Deschamps. Ce n’est une surprise pour personne, tant Zizou attend de pouvoir diriger les Bleus depuis des années.

La FFF pressée de signer Zidane

Son agent historique, Alain Migliaccio, négocie les derniers détails de sa signature, qui ne devrait pas tarder une fois que le Mondial sera terminé. Philippe Diallo, qui sait que cette arrivée est très attendue, a en tout cas bien fait comprendre qu’il allait céder à toutes les demandes de l’ancien Ballon d’Or et champion du monde 1998.
La FFF a décidé de ne pas passer par son comité exécutif, qui ne se réunira que le 10 septembre, pour faire valider ce changement pourtant exceptionnel dans l’histoires de l’équipe de France. Pour éviter d’avoir à rendre des comptes sur cette dépense auprès au gouvernent comme le veut la nouvelle loi sur la gouvernance du football français, Philippe Diallo pousse pour que la signature soit effectuée avant le 21 juillet, affirme RMC. De quoi s’assurer sans trembler de faire valider l’énorme augmentation des dépenses que l’arrivée de Zidane va provoquer.
En effet, l’ancien joueur et entraineur du Real Madrid va toucher 300.000 euros minimum par mois, ce salaire pouvant atteindre tout de même 450.000 euros par mois avec les primes. Un montant légèrement supérieur à celui de Didier Deschamps, qui était jusqu’alors le sélectionneur le mieux payé de l’histoire des Bleus. RMC affirme que les dépenses vont exploser pour la FFF, avec un staff pouvant comprendre 25 personnes, dont de nombreux spécialistes de la data.
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Derniers commentaires

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Donc tu penses VRAIMENT que TOUS les entraineurs que Kylian a eu lui ont demandé de ne pas défendre ? C'est surtout que depuis la CDM 2018 il ne défend plus et ça permet à des équipes comme l'Espagne qui aiment avoir le ballon de ressortir le ballon proprement. C'est bien dommage d'ailleurs parce que je pense que pour un défenseur, voir un MBappe venir te chasser, ça doit pas être simple à gérer physiquement et psychologiquement. Pourquoi crois-tu qu'il en en train de se mettre à dos les supporters et autres joueurs madrilène à dos comme ce fut le cas au PSG ? Perso je trouve que c'est un joueur qui a des qualités indéniables mais faut pas non plus le mettre sur un piédestal car il a des défauts (comme tout le monde).

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doit ? Non... dans le football moderne, c'est l'entraineur qui décide. Mais ça... tu n'arrives pas à le comprendre. Ben ouais... ce qu'il se dit sur les réseaux sociaux et chez les médias... c'est ce qu'il y a de plus important pour toi. ^^

Mbappé reçoit le premier zéro de sa carrière

Dans le football moderne tout le monde doit défendre et même les attaquants puisque c'est eux qui empêchent les premières relances. Bref (comme tu aimes si bien à dire), tu ne connais finalement pas grand chose ^^

Mbappé reçoit le premier zéro de sa carrière

Oh... je connais la vie... et plus que tu ne le penses. Bref... tu n'as toujours pas compris, ainsi que tes amis, que le sélectionneur ou l'entraineur lui demande de rester devant. Bref... sans Kylian Mbappé, l'Equipe de France serait déjà revenue à la maison depuis très longtemps.

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