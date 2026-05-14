EdF : Kolo Muani zappé de la liste, Deschamps préfère Mateta

A moins de deux heures de l'annonce de la liste de Didier Deschamps pour la prochaine Coupe du monde, les premières tendances sont tombées. Un moment qui risque de faire mal à Randal Kolo Muani…

Ce jeudi soir 20h, au journal télévisé de TF1, Didier Deschamps dévoilera la liste des 26 joueurs que lui et son staff ont décidé de convoquer pour participer à la Coupe du monde (11 juin - 19 juillet) cet été. Une liste qui ne devait pas vraiment compter de surprises puisque le sélectionneur tricolore a lui-même affirmé qu'il avait 23 noms en tête inamovibles depuis un certain temps, et que seuls quelques joueurs étaient encore en ballotage.

Finalement, les dernières tendances sont tombées… et il y aura des petites surprises. Selon les informations de L'Equipe et RMC Sport, c'est bel et bien Robin Risser qui s'envolera sur le continent américain avec la casquette de gardien de but numéro 3 à la place de Lucas Chevalier ou Alphonse Areola . En attaque, Randal Kolo Muani devrait rester à l'aéroport.

Deschamps a tranché en attaque

Les deux médias français affirment en effet qu'aux dernières nouvelles, la tendance est que Jean-Philippe Mateta soit convoqué par Didier Deschamps pour intégrer la liste. De fait, il écarterait Randal Kolo Muani d'une participation à sa deuxième Coupe du monde. Un coup dur pour celui qui appartient encore au Paris Saint-Germain, mais une évidence pour tout le monde. Auteur d'une saison avec Tottenham qui ne restera certainement pas dans les annales (28 apparitions en Premier League, 1 but, 1 passe décisive), le natif de Bondy ne s'est pas mis dans les meilleures dispositions pour convaincre « DD » de le sélectionner.

A l'inverse, Jean-Philippe Mateta, qui avait déjà convaincu lors des rassemblements auxquels il a participé, a été beaucoup plus performant et consistant : 47 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, pour 14 buts et 3 passes décisives. En tout cas, le couperet n'est plus très loin de tomber pour ceux qui ont encore un peu d'espoir d'y figurer. Par ailleurs, contrairement à ce qui était pressenti plus tôt, Eduardo Camavinga devrait bien être de la partie.