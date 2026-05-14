Le Real redoute la bronca du siècle pour Mbappé

Ya une place en Europa League à aller chercher ! 👊⚽ Aucun doute que les 3/4 des gens au stade vont les encourager
Là pour le coup on se rapproche d’un vrai débat 😭 Oui évidemment que l’OL a changé de dimension grâce à des investisseurs et une stratégie ambitieuse. Aucun grand club ne grandit sans argent. Mais mon seul désaccord depuis le début, c’est de mettre sur le même plan : – des investisseurs privés classiques + une gestion performante et – un fonds étatique capable d’injecter des moyens quasiment illimités. L’OL a grandi en restant dépendant de ses résultats sportifs et économiques. Le PSG QSI a pu accélérer beaucoup plus vite grâce à une puissance financière hors norme. Et sur Paris, je suis d’accord aussi : la ville, l’image mondiale et le potentiel économique ont rendu l’investissement durable. C’est justement ce qui fait du PSG un cas presque impossible à reproduire en France aujourd’hui.
@Foutre Je n'ai jamais nié que l'arrivée de QSI a mené le PSG dans une dimension nouvelle. C'est une réalité oui. Mon problème est que les autres clubs FR que j'ai vu devenir dominants, l'OM puis Lyon ont fait la même chose mais que leurs supporteurs, dont toi, ne veulent pas l'admettre, qu'ils nous reprochent aujourd'hui ce qu'ils ont fait hier. Ton OL a mis 52 ans à gagner son premier championnat et il l'a fait grâce à de nouveaux investisseurs très puissants. Sans un actionnaire financièrement puissant comme QSI, capable de porter le club à un niveau compétitif à l'échelle européenne, le PSG ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui oui. Je n'ai aucun problème à l'admettre. Le 2eme truc que tu manques, c'est que l'investissement massif de QSI n'aurait pas été rentable sans le potentiel parisien. Le même investissement à Guingamp, pour prendre un exemple simple, n'aurait pas débouché sur une structure aussi durable car Guingamp n'a pas le rayonnement de Paris (je parle des villes): potentiel d'attraction, infrastructure hôtelière, image forte, base de supporteurs large...etc... Ce que ça change, c'est que l'apogée parisienne est durable. Le club génère maintenant un CA et des revenus lui permettant de s'inscrire dans la durée. Il n'y aura pas de retour arrière, vers ce PSG prenable qu'on a connu au XXe siècle, à moins bien sûr d'une catastrophe de très grosse ampleur, genre tricherie à la Tapie ou guerre atomique
Nono ne va pas dans ce bourbier!!
Ce sera toujours plus honorable que la statue de Tapie...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|33
|24
|4
|5
|73
|27
|46
|67
|33
|21
|4
|8
|62
|35
|27
|61
|33
|18
|7
|8
|52
|35
|17
|60
|33
|18
|6
|9
|53
|36
|17
|59
|33
|17
|8
|8
|58
|47
|11
|56
|33
|17
|5
|11
|60
|44
|16
|54
|33
|16
|6
|11
|56
|49
|7
|50
|33
|14
|8
|11
|53
|43
|10
|45
|33
|11
|12
|10
|48
|49
|-1
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|41
|33
|10
|11
|12
|45
|49
|-4
|38
|33
|10
|8
|15
|42
|54
|-12
|35
|33
|9
|8
|16
|28
|47
|-19
|32
|33
|6
|14
|13
|30
|44
|-14
|31
|33
|7
|10
|16
|32
|44
|-12
|31
|33
|7
|10
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|16
|33
|3
|7
|23
|32
|76
|-44
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