Le Real redoute la bronca du siècle pour Mbappé

De retour dans le groupe du Real Madrid, Kylian Mbappé devrait disputer le match contre le Real Oviedo ce jeudi soir. Un rendez-vous périlleux pour le Français qui s’expose à l’hostilité des supporters madrilènes.

Cette fois, Kylian Mbappé sera bien de la partie. Quelques jours après son forfait inattendu pour le Clasico, l’attaquant du Real Madrid va faire son retour contre le Real Oviedo ce jeudi soir. Ce sera l’occasion pour lui de répondre à ses détracteurs sur le terrain. Depuis quelques jours, le Français subit de sévères critiques sur son implication. D’où l’intervention du président Florentino Pérez mardi.

« Mbappé est le meilleur joueur du Real Madrid en ce moment, a défendu le dirigeant en conférence de presse. Il a gagné le Soulier d'Or, ce n'est pas comme s'il ne marquait pas de buts. (…) Sa mission consiste justement à en marquer beaucoup. Peut-être qu'il y en a d'autres qui en marquent moins. » Si Florentino Pérez soutient publiquement celui que l’on présente comme son chouchou, c’est peut-être parce que l’ancien joueur du Paris Saint-Germain s’expose à une soirée difficile. Le journaliste Fred Hermel considère que sa déclaration a pour but de calmer le public de Santiago Bernabéu.

« Le match contre Oviedo pourrait donner lieur à des sifflets nourris contre certains joueurs, surtout Kylian Mbappé qui fait l’objet d’une grosse campagne de dénigrement, a annoncé le chroniqueur du quotidien AS. Mais dans son étrange conférence de presse mardi, le président a voulu désamorcer la menace. Avec une certaine maestria, et aussi avec malice, il a encore défini la frontière entre les Madrilènes et les anti-Real en posant le public de Bernabéu face à un dilemme. "Ne sifflez pas Mbappé… S'il vous plaît ! Ne sifflez pas les nôtres, ne me sifflez pas moi, c'est ce que recherchent ceux qui nous haïssent depuis toujours. Montrez notre unité face aux ennemis", a voulu dire Florentino. » Pas sûr que les fans madrilènes suivent la consigne du patron.