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Haktan Sener avec les jeunes de l'OL en 2023

OL : Ce milieu turc ne veut pas lâcher Lyon

OL14 mai , 19:30
parQuentin Mallet
0
International turc U19 et joueur de l'équipe réserve de l'Olympique Lyonnais, Haktan Sener vient de prolonger son contrat d'un an avec son club formateur. Une bonne nouvelle pour l'académie.
Il y a quelques jours, les clubs professionnels français dévoilaient leur liste de joueurs qu'ils ne conserveraient pas au sein de leur centre de formation. L'occasion idéale pour certains de faire leurs emplettes en tentant d'enrôler, si c'est pertinent, des jeunes libres. L'Olympique Lyonnais n'a logiquement pas fait exception, alors que dans la génération 2007, Timothée Dutot, Wassim El Abrougui, Estéban Thyvent et Saad Nader n'ont pas été conservés par leur club formateur. Certains ont toutefois réussi à passer entre les mailles du filet, à l'image de Haktan Sener (2007).

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L'OL prolonge son espoir turc

En début de semaine, Haktan Sener a pris un autre virage puisqu'il a prolongé son contrat d'un an. Arrivé en 2023 à l'Olympique Lyonnais, alors qu'il n'avait que 16 ans, cet international turc U19 (9 sél.) a fait 11 apparitions avec les U19 cette saison, et 6 avec l'équipe réserve en National 3. Il a même été nommé capitaine par Florent Balmont pour le match face à la réserve de Metz d'il y a une dizaine de jours. Son importance chez les jeunes a donc été récompensée, avec la signature d'un contrat le liant jusqu'en juin 2027, soit d'une saison supplémentaire.
Dès la saison prochaine, il ne jouera qu'avec le groupe Pro 2, soit la catégorie U20, signe une nouvelle fois de la confiance qui lui est accordée. Peut-on déjà avancer qu'il est promis à un bel avenir avec l'équipe professionnelle ? Il est encore trop tôt, mais en tout cas, le chemin pris est le bon.
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Tu réponds a coté et fais semblant de pas voir ce que j'ai écris, vraiment prend le temps de lire ma réponse au dessus avec du recul et ose confirmer les raccourcis que tu me / nous prete. Et bordel j'ai envie de t'insulter on a JAMAIS dis que ca nous faisait honte d'etre representé par des noirs / arabes, encore plus quand ce sont des joueurs comme Kanté / Warren, bien au contraire ! Mais tu fais semblant de pas voir pour rester dans boucle victimaire en nous pretant des choses qu'on a JAMAIS SOUTENU, la pr le coup les mecs comme toi devraient etre censurer car c'est dangereux ce que tu dis

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@valdo Le débat est voué a lechec des le départ, jai hésite a participer au débat. Jai apporter des arguments, des questionnements, poliment, sans injure, sans jugement sur lavis de ceux qui ne voient pas comme moi. Mais ces peines perdues. Du moment que tu es blanc que tu te poses des questions et donnent ton opinion tu es rangé dans la catégorie fasciste.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76332445732746
2
Lens
67332148623527
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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