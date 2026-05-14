OL : Ce milieu turc ne veut pas lâcher Lyon

Vive la France tout court, non ?
Tu réponds a coté et fais semblant de pas voir ce que j'ai écris, vraiment prend le temps de lire ma réponse au dessus avec du recul et ose confirmer les raccourcis que tu me / nous prete. Et bordel j'ai envie de t'insulter on a JAMAIS dis que ca nous faisait honte d'etre representé par des noirs / arabes, encore plus quand ce sont des joueurs comme Kanté / Warren, bien au contraire ! Mais tu fais semblant de pas voir pour rester dans boucle victimaire en nous pretant des choses qu'on a JAMAIS SOUTENU, la pr le coup les mecs comme toi devraient etre censurer car c'est dangereux ce que tu dis
Vive la France black, blanc, beur, jaune, à bas le racisme, à bas le faschisme.
Eux ont vu juste dans le jeu de Longoria au moins
@valdo Le débat est voué a lechec des le départ, jai hésite a participer au débat. Jai apporter des arguments, des questionnements, poliment, sans injure, sans jugement sur lavis de ceux qui ne voient pas comme moi. Mais ces peines perdues. Du moment que tu es blanc que tu te poses des questions et donnent ton opinion tu es rangé dans la catégorie fasciste.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|33
|24
|4
|5
|73
|27
|46
|67
|33
|21
|4
|8
|62
|35
|27
|61
|33
|18
|7
|8
|52
|35
|17
|60
|33
|18
|6
|9
|53
|36
|17
|59
|33
|17
|8
|8
|58
|47
|11
|56
|33
|17
|5
|11
|60
|44
|16
|54
|33
|16
|6
|11
|56
|49
|7
|50
|33
|14
|8
|11
|53
|43
|10
|45
|33
|11
|12
|10
|48
|49
|-1
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|41
|33
|10
|11
|12
|45
|49
|-4
|38
|33
|10
|8
|15
|42
|54
|-12
|35
|33
|9
|8
|16
|28
|47
|-19
|32
|33
|6
|14
|13
|30
|44
|-14
|31
|33
|7
|10
|16
|32
|44
|-12
|31
|33
|7
|10
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|16
|33
|3
|7
|23
|32
|76
|-44
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🆕 𝗡𝟯 : 𝗛𝗔𝗞𝗧𝗔𝗡 𝗦𝗘𝗡𝗘𝗥 𝗣𝗥𝗢𝗟𝗢𝗡𝗚𝗘 𝗝𝗨𝗦𝗤𝗨’𝗘𝗡 𝟮𝟬𝟮𝟳 Haktan Sener prolonge avec l’OL jusqu’en 2027. Le milieu de terrain de la génération 2007 poursuit l’aventure avec son club formateur après une saison partagée entre les U19 et la N3. International
Haktan Sener (2007) vient de prolonger d'un an son aventure à l'#OL avec qui il est donc lié maintenant jusqu'en juin 2027. @OL__Plus