OL : Ce milieu turc ne veut pas lâcher Lyon

International turc U19 et joueur de l'équipe réserve de l'Olympique Lyonnais, Haktan Sener vient de prolonger son contrat d'un an avec son club formateur. Une bonne nouvelle pour l'académie.

Il y a quelques jours, les clubs professionnels français dévoilaient leur liste de joueurs qu'ils ne conserveraient pas au sein de leur centre de formation. L'occasion idéale pour certains de faire leurs emplettes en tentant d'enrôler, si c'est pertinent, des jeunes libres. L' Olympique Lyonnais n'a logiquement pas fait exception, alors que dans la génération 2007, Timothée Dutot, Wassim El Abrougui, Estéban Thyvent et Saad Nader n'ont pas été conservés par leur club formateur. Certains ont toutefois réussi à passer entre les mailles du filet, à l'image de Haktan Sener (2007).

L'OL prolonge son espoir turc

En début de semaine, Haktan Sener a pris un autre virage puisqu'il a prolongé son contrat d'un an. Arrivé en 2023 à l'Olympique Lyonnais, alors qu'il n'avait que 16 ans, cet international turc U19 (9 sél.) a fait 11 apparitions avec les U19 cette saison, et 6 avec l'équipe réserve en National 3. Il a même été nommé capitaine par Florent Balmont pour le match face à la réserve de Metz d'il y a une dizaine de jours. Son importance chez les jeunes a donc été récompensée, avec la signature d'un contrat le liant jusqu'en juin 2027, soit d'une saison supplémentaire.

Dès la saison prochaine, il ne jouera qu'avec le groupe Pro 2, soit la catégorie U20, signe une nouvelle fois de la confiance qui lui est accordée. Peut-on déjà avancer qu'il est promis à un bel avenir avec l'équipe professionnelle ? Il est encore trop tôt, mais en tout cas, le chemin pris est le bon.