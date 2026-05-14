trop ambitieux au mercato brest a collectionne les rateaux lorenzi 380802

OM : Lorenzi vient faire le ménage, ça se présente mal

OM14 mai , 16:30
parEric Bethsy
3
Futur directeur sportif de l’Olympique de Marseille, Grégory Lorenzi aura pour mission de rebâtir l’effectif cet été. Des joueurs seront poussés vers la sortie, mais certains pourraient bien compliquer la tâche du dirigeant corse.
On peut comprendre la volte-face de Grégory Lorenzi. Alors qu’il avait donné son accord à l’OGC Nice, le directeur sportif du Stade Brestois a finalement planté le club menacé par une relégation en Ligue 2, et mis en vente par Ineos. Le dirigeant juge sûrement le projet de l’Olympique de Marseille plus solide. Mais le successeur annoncé de Medhi Benatia pourrait vite déchanter, prévient Nabil Djellit, inquiet en raison de la charge de travail qui attend le Corse cet été.
« Les retours de prêt, qu’est-ce qu’on en fait ? On souhaite bon courage à Grégory Lorenzi, a commenté le chroniqueur de la chaîne L’Equipe. Déjà je refuse le poste si on me le propose. Après la débandade qu’ils sont en train de vivre, ça va être le bourbier. Ça va être très compliqué. Lorenzi a peut-être des qualités et des compétences mais faire le directeur sportif à Brest et à Marseille, ce n’est pas le même métier. Je trouve que c’est un très bon profil mais il n’arrive pas dans des conditions simples. » L’ancien défenseur central va débarquer aux commandes d’un vestiaire où des indésirables ne seront pas si faciles à éjecter.

Lire aussi

L'OM lui vole Lorenzi, Nice contre-attaque en justice !L'OM lui vole Lorenzi, Nice contre-attaque en justice !
« Là, on voit les joueurs comme ça et on croit que voilà : "toi tu joues, toi tu vas là, toi tu reviens". Mais il y a des états d’âme, des égos, des gens qui ne vont pas vouloir partir et des salaires à payer, a prédit le journaliste. Il y a des trucs qui vont apparaître à l’intersaison parce qu’il y a des choses qu’on ne connaît pas. Il y a des agents qui vont venir taper à la porte pour réclamer leurs commissions. Je n’en sais rien, mais c’est très compliqué. En plus, les joueurs sont de moins en moins bankables. Leur comportement n’est pas bon et ça, les clubs le voient. Pour moi, ça ne sent pas bon. » A priori, Grégory Lorenzi a suffisamment d'expérience pour savoir ce qui l'attend.
Articles Recommandés
ICONSPORT_365178_0362
OM

De nouvelles mesures anti-OM au Vélodrome ce dimanche

Kylian Mbappé ICONSPORT_364821_0165
Kylian Mbappé

Le Real redoute la bronca du siècle pour Mbappé

Julian Alvarez ICONSPORT_363901_0039
PSG

PSG : Julian Alvarez s’éloigne, le Barça n’a plus qu’un espoir

ICONSPORT_260916_0015
OL

Aulas va faire une demande touchante à l’OL

Fil Info

14 mai , 18:00
De nouvelles mesures anti-OM au Vélodrome ce dimanche
14 mai , 17:30
Le Real redoute la bronca du siècle pour Mbappé
14 mai , 17:00
PSG : Julian Alvarez s’éloigne, le Barça n’a plus qu’un espoir
14 mai , 16:00
Aulas va faire une demande touchante à l’OL
14 mai , 15:42
Officiel : Reims se sépare de Karel Geraerts
14 mai , 15:30
EdF : Un cadre sacrifié, la surprise de Deschamps tombe
14 mai , 15:00
Bruno Genesio à Nice, la surprise de l'été
14 mai , 14:30
OL : Le mercato dopé par un gros bonus financier ?
14 mai , 14:00
Nantes : 50 ME dans les caisses, Kita salive déjà

Derniers commentaires

De nouvelles mesures anti-OM au Vélodrome ce dimanche

Ya une place en Europa League à aller chercher ! 👊⚽ Aucun doute que les 3/4 des gens au stade vont les encourager

L1 : Champion, le PSG rêve d'imiter l'OL

Là pour le coup on se rapproche d’un vrai débat 😭 Oui évidemment que l’OL a changé de dimension grâce à des investisseurs et une stratégie ambitieuse. Aucun grand club ne grandit sans argent. Mais mon seul désaccord depuis le début, c’est de mettre sur le même plan : – des investisseurs privés classiques + une gestion performante et – un fonds étatique capable d’injecter des moyens quasiment illimités. L’OL a grandi en restant dépendant de ses résultats sportifs et économiques. Le PSG QSI a pu accélérer beaucoup plus vite grâce à une puissance financière hors norme. Et sur Paris, je suis d’accord aussi : la ville, l’image mondiale et le potentiel économique ont rendu l’investissement durable. C’est justement ce qui fait du PSG un cas presque impossible à reproduire en France aujourd’hui.

L1 : Champion, le PSG rêve d'imiter l'OL

@Foutre Je n'ai jamais nié que l'arrivée de QSI a mené le PSG dans une dimension nouvelle. C'est une réalité oui. Mon problème est que les autres clubs FR que j'ai vu devenir dominants, l'OM puis Lyon ont fait la même chose mais que leurs supporteurs, dont toi, ne veulent pas l'admettre, qu'ils nous reprochent aujourd'hui ce qu'ils ont fait hier. Ton OL a mis 52 ans à gagner son premier championnat et il l'a fait grâce à de nouveaux investisseurs très puissants. Sans un actionnaire financièrement puissant comme QSI, capable de porter le club à un niveau compétitif à l'échelle européenne, le PSG ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui oui. Je n'ai aucun problème à l'admettre. Le 2eme truc que tu manques, c'est que l'investissement massif de QSI n'aurait pas été rentable sans le potentiel parisien. Le même investissement à Guingamp, pour prendre un exemple simple, n'aurait pas débouché sur une structure aussi durable car Guingamp n'a pas le rayonnement de Paris (je parle des villes): potentiel d'attraction, infrastructure hôtelière, image forte, base de supporteurs large...etc... Ce que ça change, c'est que l'apogée parisienne est durable. Le club génère maintenant un CA et des revenus lui permettant de s'inscrire dans la durée. Il n'y aura pas de retour arrière, vers ce PSG prenable qu'on a connu au XXe siècle, à moins bien sûr d'une catastrophe de très grosse ampleur, genre tricherie à la Tapie ou guerre atomique

OM : Galtier choix n°1 de Marseille devant Genesio ?

Nono ne va pas dans ce bourbier!!

Aulas va faire une demande touchante à l’OL

Ce sera toujours plus honorable que la statue de Tapie...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76332445732746
2
Lens
67332148623527
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

Loading