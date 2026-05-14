De nouvelles mesures anti-OM au Vélodrome ce dimanche

L'OM reçoit Rennes ce dimanche et ça sent le souffre au Vélodrome. Les supporters réfléchissent encore à une action spectaculaire pour protester contre la mauvaise saison de leurs joueurs.

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille clôturera sa saison à domicile par la réception de Rennes. Une belle affiche qui aurait pu, en théorie, être une splendide fête pour célébrer par exemple une nouvelle qualification en Ligue des Champions. Ce ne sera pas le cas et les Marseillais auront surtout à coeur de gagner pour sauver l’honneur et aller chercher une place en Europa League au mieux.

Une sacrée douche froide pour le peuple olympien, qui ne s’attendait pas à ça à la mi-saison, quand l’OM était encore en course en Ligue des Champions et chaudement installé sur le podium. Mais tout s’est écroulé ces dernières semaines, et il faut désormais sauver la place en Coupe d’Europe.

Les supporters hésitent entre silence et absence

Pour cela, les joueurs de l’OM ne vont pas pouvoir compter sur le soutien de leur public. Les supporters phocéens sont en colère, et cela date désormais de plusieurs semaines. Mais les défaites face à Lorient et Nantes ont fini par dégoûter les fans marseillais. A un point rarement atteint, décrit La Provence ce jeudi.

En effet, pour la réception de Rennes, plusieurs mesures ont été prises, et d’autres sont en attente. Tout d’abord, il n’y aura aucune animation dans les tribunes. Les bâches des groupes de supporters seront retournées en signe de protestation. A tous jours du match, tout le monde semble d’accord sur le fait qu’il soit nécessaire de faire une grève des encouragements pour marquer le coup, les joueurs de l’OM ne méritant pas l’appui de leur public selon les supporters.

Mais d’autres mesures ont été préconisées lors de la dernière réunion des supporters. Comme l’explique La Provence, une partie souhaitait voir les fans rester silencieux tout le match, tandis qu’une autre frange des supporters voulait tout simplement faire la surprise aux joueurs en laissant le stade vide pour ceux qui estimaient qu’ils ne méritaient pas leur simple présence au Vélodrome. L’enceinte du Boulevard Michelet devrait de toute façon être moins remplie que d’habitude, le changement du match du samedi au dimanche et l’absence d’enjeux a provoqué de nombreuses remises en vente de places sur les réseaux sociaux, sans trouver preneurs.