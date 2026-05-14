Brésil : Carlo Ancelotti prolonge jusqu'en 2030 (off.)

Avant même le coup d'envoi de la prochaine Coupe du monde, Carlo Ancelotti a assuré son avenir à la tête du Brésil. Le technicien italien a prolongé son contrat jusqu'en 2030.

La Coupe du monde 2026 commence très bientôt et Carlo Ancelotti n'aura aucune pression sur ses épaules. L'entraineur italien vient de parapher un contrat longue durée avec la sélection brésilienne. Dans un communiqué, la Fédération auriverde a confirmé que son sélectionneur en poste resterait jusqu'en 2030, avec pour ambition de participer à la Coupe du monde prévue cette année-là.

« Le Brésil reste sous la direction de l'un des plus grands entraîneurs de l'histoire ! Engagement, continuité et confiance pour mener la Sélection brésilienne encore plus loin. Le chemin continue. Notre rêve aussi », peut-on lire sur les réseaux sociaux de la Seleçao. « Je suis arrivé au Brésil il y a un an. Dès la première minute, j'ai compris l'importance du football dans ce pays. Pendant un an, nous avons travaillé sans relâche pour ramener l'équipe nationale brésilienne au sommet du football mondial. Mais la Fédération brésilienne (CBF) et moi-même voulons aller plus loin. Plus de victoires, plus de temps, plus de travail », a indiqué de son côté le technicien italien. De la régularité, enfin une bonne nouvelle pour le Brésil.