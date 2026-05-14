PSG : Julian Alvarez s’éloigne, le Barça n’a plus qu’un espoir

Intéressé par le profil de Julian Alvarez, le FC Barcelone pourrait bientôt jeter l’éponge. Le champion d’Espagne se rend compte de la difficulté du dossier. Pour les Blaugrana, la seule option pour devancer le Paris Saint-Germain passera par un coup de pouce de l’attaquant de l’Atlético Madrid.

Potentiel vainqueur d’une deuxième Ligue des Champions consécutive, le Paris Saint-Germain peut aussi frapper un grand coup sur le marché des transferts. Le club de la capitale espère s’offrir les services de Julian Alvarez, une opération qui dépasserait la barre des 100 millions d’euros. La presse espagnole confirme que le coût total peut tourner autour des 140-150 millions d’euros. A ce prix, le champion de France peut s’aligner. En revanche, son concurrent devra sans doute s’écarter.

Le PSG en pole

On parle du FC Barcelone qui a fait de l’attaquant de l’Atlético Madrid sa priorité. Selon les informations de Sports, le club catalan se rend bien compte de la difficulté du dossier. Le Paris Saint-Germain possède des moyens financiers supérieurs et les Colchoneros, soutenus par le fonds d’investissement américain Apollo Sports Capital, leur nouvel actionnaire majoritaire depuis novembre dernier, n’ont pas besoin de vendre. On apprend également dans Mundo Deportivo qu’en cas de départ de l’Argentin, l’Atlético Madrid préfère l’envoyer à l’étranger pour éviter de renforcer un adversaire en Liga.

Autant dire que la tâche s’annonce compliquée pour les Blaugrana. D’après nos confrères, leur seul chance passe par un geste de Julian Alvarez. L’ancien joueur de Manchester City, s’il tient à rejoindre le Barça, devra mettre la pression à ses dirigeants. Ce n’est pas le scénario qui se dessine à l’heure actuelle. C’est plutôt le Paris Saint-Germain qui tient la corde, et qui peut même utiliser Kang-in Lee et Gonçalo Ramos dans les discussions. Rappelons que les deux remplaçants parisiens plaisent à l’Atlético Madrid depuis plusieurs mois.