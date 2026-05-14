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PSG : Julian Alvarez s’éloigne, le Barça n’a plus qu’un espoir

PSG14 mai , 17:00
parEric Bethsy
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Intéressé par le profil de Julian Alvarez, le FC Barcelone pourrait bientôt jeter l’éponge. Le champion d’Espagne se rend compte de la difficulté du dossier. Pour les Blaugrana, la seule option pour devancer le Paris Saint-Germain passera par un coup de pouce de l’attaquant de l’Atlético Madrid.
Potentiel vainqueur d’une deuxième Ligue des Champions consécutive, le Paris Saint-Germain peut aussi frapper un grand coup sur le marché des transferts. Le club de la capitale espère s’offrir les services de Julian Alvarez, une opération qui dépasserait la barre des 100 millions d’euros. La presse espagnole confirme que le coût total peut tourner autour des 140-150 millions d’euros. A ce prix, le champion de France peut s’aligner. En revanche, son concurrent devra sans doute s’écarter.

Le PSG en pole

On parle du FC Barcelone qui a fait de l’attaquant de l’Atlético Madrid sa priorité. Selon les informations de Sports, le club catalan se rend bien compte de la difficulté du dossier. Le Paris Saint-Germain possède des moyens financiers supérieurs et les Colchoneros, soutenus par le fonds d’investissement américain Apollo Sports Capital, leur nouvel actionnaire majoritaire depuis novembre dernier, n’ont pas besoin de vendre. On apprend également dans Mundo Deportivo qu’en cas de départ de l’Argentin, l’Atlético Madrid préfère l’envoyer à l’étranger pour éviter de renforcer un adversaire en Liga.
Autant dire que la tâche s’annonce compliquée pour les Blaugrana. D’après nos confrères, leur seul chance passe par un geste de Julian Alvarez. L’ancien joueur de Manchester City, s’il tient à rejoindre le Barça, devra mettre la pression à ses dirigeants. Ce n’est pas le scénario qui se dessine à l’heure actuelle. C’est plutôt le Paris Saint-Germain qui tient la corde, et qui peut même utiliser Kang-in Lee et Gonçalo Ramos dans les discussions. Rappelons que les deux remplaçants parisiens plaisent à l’Atlético Madrid depuis plusieurs mois.
J. Álvarez

J. Álvarez

ArgentinaArgentine Âge 26 Attaquant

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2026
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2026
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Club Friendlies 1

2026
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Copa Del Rey

2025/2026
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Là pour le coup on se rapproche d’un vrai débat 😭 Oui évidemment que l’OL a changé de dimension grâce à des investisseurs et une stratégie ambitieuse. Aucun grand club ne grandit sans argent. Mais mon seul désaccord depuis le début, c’est de mettre sur le même plan : – des investisseurs privés classiques + une gestion performante et – un fonds étatique capable d’injecter des moyens quasiment illimités. L’OL a grandi en restant dépendant de ses résultats sportifs et économiques. Le PSG QSI a pu accélérer beaucoup plus vite grâce à une puissance financière hors norme. Et sur Paris, je suis d’accord aussi : la ville, l’image mondiale et le potentiel économique ont rendu l’investissement durable. C’est justement ce qui fait du PSG un cas presque impossible à reproduire en France aujourd’hui.

L1 : Champion, le PSG rêve d'imiter l'OL

@Foutre Je n'ai jamais nié que l'arrivée de QSI a mené le PSG dans une dimension nouvelle. C'est une réalité oui. Mon problème est que les autres clubs FR que j'ai vu devenir dominants, l'OM puis Lyon ont fait la même chose mais que leurs supporteurs, dont toi, ne veulent pas l'admettre, qu'ils nous reprochent aujourd'hui ce qu'ils ont fait hier. Ton OL a mis 52 ans à gagner son premier championnat et il l'a fait grâce à de nouveaux investisseurs très puissants. Sans un actionnaire financièrement puissant comme QSI, capable de porter le club à un niveau compétitif à l'échelle européenne, le PSG ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui oui. Je n'ai aucun problème à l'admettre. Le 2eme truc que tu manques, c'est que l'investissement massif de QSI n'aurait pas été rentable sans le potentiel parisien. Le même investissement à Guingamp, pour prendre un exemple simple, n'aurait pas débouché sur une structure aussi durable car Guingamp n'a pas le rayonnement de Paris (je parle des villes): potentiel d'attraction, infrastructure hôtelière, image forte, base de supporteurs large...etc... Ce que ça change, c'est que l'apogée parisienne est durable. Le club génère maintenant un CA et des revenus lui permettant de s'inscrire dans la durée. Il n'y aura pas de retour arrière, vers ce PSG prenable qu'on a connu au XXe siècle, à moins bien sûr d'une catastrophe de très grosse ampleur, genre tricherie à la Tapie ou guerre atomique

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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Lens
67332148623527
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
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14
Le Havre
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15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
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17
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18
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