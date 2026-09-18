EdF : « Je suis pas idiot », le podologue viré par Zidane réagit

Un membre du staff de Zinedine Zidane n'est resté que deux jours en poste, avant de voir son contrat être rompu pour avoir parlé aux médias. Le médecin s'explique ce vendredi.

Zinedine Zidane s’offre une mini-crise inattendue au moment d’annoncer la première liste de son ère à la tête de l’équipe de France. Avant de s’attaquer aux joueurs pour ses premiers matchs, le sélectionneur a dévoilé son staff. Une première version a eu lieu en août, avant la version définitive tout récemment en septembre. Un seul changement majeur, la disparition d’un membre du staff médical.

Coupable de s’être un peu trop épanché dans les médias après sa nomination, le podologue Marc Relati a finalement été remplacé. Problème, le médecin assure n’avoir reçu son contrat contenant une clause de confidentialité qu'au lendemain de son interviews à RMC où il confiait sa surprise et sa joie d’être dans le staff des Bleus.

« Je n’ai reçu mon contrat par mail que le 14 août, contrat que je n’avais pas lu avant. Il m’est déjà reproché à ce moment-là d’avoir parlé car mes interviews ont eu un écho médiatique particulier. Mais ce n’est qu’à la lecture du contrat que j’apprends que je dois observer une clause de réserve stricte vis-à-vis de la presse. Si je l’avais su avant, les choses auraient été différentes. Je ne suis pas idiot. Si j’avais entendu qu’il ne fallait surtout pas parler à la presse, je ne me serais pas amusé à cela », a regretté Marc Retali dans un entretien aux Dernières Nouvelles d’Alsace.

Il estime servir d'exemple

Pour le podologue, cela ne méritait pas d’être ainsi éjecté de la liste, mais la décision n’a pas pu être modifiée par la suite. « Quand bien même j’étais parti à la faute pour une recommandation que je n’aurais pas entendue, cela valait un carton jaune, une sanction, un blâme, mais pas une exclusion totale. J’ai essayé de faire valoir mon point de vue, sans succès », a fait savoir Marc Retali, qui rappelle tout de même qu’il n’a rien d’exceptionnel dans cet entretien à RMC où il confiait sa joie d’avoir été choisi. Pour lui, il a surtout servi d’exemple pour prévenir que Zidane ne tolèrerait pas le moindre écart auprès de la presse pour son staff, que ce soit proche ou plus éloigné.