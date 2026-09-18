EdF : Zidane calme d'entrée Mbappé et Dembélé

EdF : Zidane calme d'entrée Mbappé et Dembélé

Equipe de France18 sept. , 9:00
parAlexis Rose
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Quelques heures avant d’annoncer sa première liste à la tête de l’équipe de France, Zinédine Zidane arrive déjà en terrain plus que conquis chez le public tricolore. Sa popularité surpasse celle des stars de l'équipe.
Cinq ans après avoir quitté le Real Madrid, Zinédine Zidane va enfin réaliser son rêve de s’installer sur le banc de touche de l’équipe de France. Si le premier match de Zizou en tant que sélectionneur aura lieu le 25 septembre prochain face à la Turquie en Ligue des Nations, avant d’enchaîner avec d’autres rencontres contre la Belgique (28/09, 05/10) et l’Italie (02/10), le premier grand moment aura lieu ce vendredi à 18 heures. Lors de l’annonce de sa première liste, dans laquelle de nouveaux joueurs comme Esteban Lepaul ou Jérémy Jacquet pourraient figurer, Zidane lancera officiellement son nouveau départ à la tête des Bleus.

8 Français sur 10 adorent Zidane

Une aventure qu’il va débuter avec la confiance de tout un pays. Puisque selon un sondage Odoxa réalisée les 15 et 16 septembre auprès de 1 005 personnes représentatives de la population française pour Winamax et RTL, Zidane reste une vraie icône nationale. En effet, 8 Français sur 10 et près de 9 amateurs de football sur 10 déclarent qu’ils ont une bonne opinion de l’ancien meneur de jeu de l’équipe de France. Un score d’icône nationale, supérieur à celui de ses futurs joueurs, Kylian Mbappé (62 %) ou Ousmane Dembélé (68 %).

Zidane, toujours une icône en France

Près de 30 ans après le sacre mondial de 1998, Zidane reste donc une référence, autant comme homme (5e des personnalités préférées des Français en décembre 2025) que comme sportif. Les Français le considèrent comme le meilleur joueur de l’histoire des Bleus, et sa popularité le place au niveau de Didier Deschamps (83% de bonnes opinions en janvier 2025), Teddy Riner (89% en mai 2023) ou Tony Parker (87% en novembre 2019). Son crédit sportif est tout aussi élevé : 79 % des Français lui font confiance pour remporter des titres, pratiquer un beau jeu (79%) ou faire émerger de nouveaux talents (79%).

Zidane prêt à faire mieux que Deschamps ?

Majoritairement, les Français (64 %) pensent même qu’il obtiendra d’ailleurs des résultats équivalents à Deschamps. Au total, 81 % des Français et 75 % des amateurs le voient faire au moins aussi bien. Seule une minorité redoute de moins bons résultats, alors que 17 % des Français estiment que Zidane va faire mieux que Deschamps. Ce qui ne sera pas simple quand même, sachant que DD a placé la barre assez haute, avec une Coupe du Monde en 2018 et plusieurs finales importantes. Mais le public français ne demande qu’à s’enflammer de nouveau pour Zidane.

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Quand je te dis qu'à défaut d'être quasiment sûr de la défaite il fait faire jouer les minots.... Ça manque d'expérience mais ça cavale

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Comme Haaland il est devenu un buteur spécifique il a perdu de son apportance dans le jeu . Je préfère les joueurs dans un collectif .

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