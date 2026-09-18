Manchester United pousse JJ Gabriel vers le PSG

C'est le prodige qui fait rêver tous les supporters de Manchester United. A seulement 15 ans, JJ Gabriel prépare toutefois son départ, s'estimant injustement traité chez les Red Devils. Le PSG fait partie des candidats à sa venue.

C’est le dossier chaud et inattendu de Manchester United cette semaine. Grand espoir du club et joueur des U18 à seulement 15 ans, JJ Gabriel souhaite quitter les Red Devils dès la fin de son contrat, l’été prochain. Malgré son jeune âge, le prodige anglais, auteur de 31 buts en 34 matchs la saison dernière dans sa catégorie, fait déjà connaitre son gros caractère et ses exigences, espérant être intégré rapidement à la formation de Michael Carrick. Ce n’est pour le moment pas dans les plans de l’entraineur de Manchester United, qui n’a pas pas voulu l’intégrer au groupe pour le match de Ligue des Champions contre Sabah, ou la Coupe de la Ligue face à Brighton.

A 15 ans, il demande à être avec les pros

Deux de ses coéquipiers chez les jeunes de Manchester, qui sont tout de même âgés de 19 ans, ont toutefois pu découvrir la Ligue des Champions à la faveur de la grosse victoire sur Sabah : Shea Lacey et Harry Amass. Selon The Sun, cela a été la goutte d’eau qui a déjà fait déborder le vase et JJ Gabriel veut désormais claquer la porte de Manchester United.

Plusieurs clubs européens s’intéressent à lui, du Bayern Munich au PSG, en passant par Arsenal. Le Real Madrid l'aurait récemment contacté, même si l'utilisation des jeunes au sein du Paris SG ne le laisserait pas insensible. De son côté, Team Talk dévoile que cela fait depuis la reprise cet été que le joueur, poussé par son père et agent, envisage un transfert à l’issue de son contrat, en juin 2027. Son entourage juge sa progression dans la hiérarchie des attaquants de MU pas assez rapide, ce qui a provoqué une grosse polémique à Old Trafford, étant donnée la jeunesse du joueur en question. Roy Keane et Gary Neville, deux anciennes gloires du club, lui ont demandé d'attendre sagement son tour, sans succès.

En attendant, l’attaquant anglais se contente de la Youth League, où il vient de mettre un triplé pour son premier match, et The Athletic a déjà fait savoir que les offres ne devraient pas tarder à partir du mois de janvier pour un élément considéré comme parmi les plus prometteurs du Royaume.