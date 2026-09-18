ASSE : Metz chasse les Verts, les supporters dégoûtés

ASSE : Metz chasse les Verts, les supporters dégoûtés

ASSE18 sept. , 9:44
parGuillaume Conte
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Le choc de Ligue 2 de samedi entre Metz et l'ASSE se fera sans les supporters stéphanois, qui avaient réservé le parcage avant que l'interdiction ne tombe.
Il n’y a pas que le Classique entre l’OM et le PSG qui sera privé des supporters adverses. Du moins en attendant le verdict de l’appel effectuée par le Collectif Ultras Paris sur cette interdiction, ce vendredi après-midi. A Metz ce samedi, les supporters de l’ASSE ne seront pas les bienvenus. Non seulement la Préfecture et le Ministère de l’Intérieur ont interdit ce déplacement aux fans des Verts, mais en plus le FC Metz a bien fait comprendre que tout ce qui sera vert sera interdit.

Le vert, couleur interdite à Metz

« Il est donc interdit de venir au Stade Saint-Symphorien et abords immédiats avec des signes distinctifs visibles ou non visibles à l’effigie de l'AS Saint-Étienne (maillot, écharpe, survêtement, casquette…) en Tribunes ou dans les différents espaces VIP. Toute personne munie de vêtement(s) / objet(s) interdits se verra malheureusement refuser l'accès à l'enceinte messine », a fait savoir le club grenat, qui sait bien que, en dehors du déplacement officiel, les fans de l’ASSE sont souvent très nombreux dans les tribunes pour soutenir leur équipe de manière individuelle.
Des décisions drastiques qui ont eu le don d’énerver les supporters stéphanois, surtout que le parcage avait déjà été réservé et les places avaient été prises pour le choc de ce samedi soir.
« Pour les centaines de supporters qui avaient déjà réservé leurs billets via les groupes officiels et planifié ce trajet en Lorraine, le sentiment d'injustice est immense. Une fois de plus, la passion populaire se heurte au principe de précaution des autorités. C'est donc dans une ambiance privée de ses fans que les Verts devront tenter de ramener un résultat de Moselle ce samedi », déplore par exemple le site Peuple Vert, pour qui il est de plus en plus difficile de suivre l’ASSE en déplacement ces derniers temps, même en Ligue 2.

Ligue 2

19 septembre 2026 à 20:00
MetzMetz logo
20:00
Saint-ÉtienneSaint-Étienne logo
Articles Recommandés
Hakimi Oblige Le Psg A Le Laisser Partir
PSG

Hakimi oblige le PSG à le laisser partir

Om Psg La Cote Multipliee Par 10 Loffre En Or Pour Le Classique
Paris Sportifs

OM-PSG : La cote multipliée par 10, l’offre en or pour le Classique

Mbappe Ballon Dor La Hantise Du Psg
PSG

Mbappé Ballon d’Or, la hantise du PSG

Ce Que Lol Reproche A Noah Nartey
OL

Ce que l'OL reproche à Noah Nartey

Fil Info

18 sept. , 11:00
Hakimi oblige le PSG à le laisser partir
18 sept. , 10:40
OM-PSG : La cote multipliée par 10, l’offre en or pour le Classique
18 sept. , 10:20
Mbappé Ballon d’Or, la hantise du PSG
18 sept. , 10:00
Ce que l'OL reproche à Noah Nartey
18 sept. , 9:24
OM : La Provence allume 10 joueurs sur 11
18 sept. , 9:00
EdF : Zidane calme d'entrée Mbappé et Dembélé
18 sept. , 8:40
OL : Kluivert n’ose pas s’en prendre à Fonseca
18 sept. , 8:20
Chelsea met 70 ME pour Fabian Ruiz, le PSG n'a pas le choix
18 sept. , 8:00
OM : Bruno Genesio poussé à la démission

Derniers commentaires

Hakimi oblige le PSG à le laisser partir

Arrêtez de dire l'ancien joueur du Réal, c'est ridicule à la longue !!!

OM : Bruno Genesio poussé à la démission

Aucun entraineur ne ferait mieux que lui? Alors faudrait peut être pas abuser non plus, il y a quelques entraineurs de ligue 1 qui aimerait bien l'avoir l'effectif marseillais actuel. Que ca soit à Lyon, en chine, a rennes ou a lille, génésio a toujours eu a disposition de très bons effectifs, a l'om c'est un peu plus compliqué mais c'est pas le pire de ligue 1 non plus. On dit que génésio est l'un des meilleurs coachs de ligue1, a lui de le montrer et d'arreter de pleurer sur son effectif. Je l'ai toujous trouvé surcoté, et franchement, je suis persuadé qu'un fonseca a la tete du meme groupe marseillais ne serait pas a 4 defaites consécutives, aucun doute la dessus. l'om, c'est juste la marche trop haute pour génésio, une erreur de casting. Les supporters marseillais sont indulgent avec lui mais ca va pas durer.

OM : La Provence allume 10 joueurs sur 11

Quand je te dis qu'à défaut d'être quasiment sûr de la défaite il fait faire jouer les minots.... Ça manque d'expérience mais ça cavale

Deux semaines à l’OL, Nakamura s’offre un exploit

Pour openda, je trouve que ca manque de spontanéité, il parait très prévisible, c'est un joueur en manque de confiance, on sent bien que sa saison blanche de l'année dernière pèse encore sur lui mentalement, ca va venir, et enj attendant, il pèse quand même beaucoup sur les defenses

Mbappé Ballon d’Or, la hantise du PSG

Comme Haaland il est devenu un buteur spécifique il a perdu de son apportance dans le jeu . Je préfère les joueurs dans un collectif .

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1LOSC Lille logo
LOSC Lille
104310725
2Monaco logo
Monaco
104310624
3Rennes logo
Rennes
104310853
4Paris logo
Paris
84220624
5Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
84220624
6Strasbourg logo
Strasbourg
74211981
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
54121660
8Brest logo
Brest
54121660
9Lorient logo
Lorient
54121440
10Lens logo
Lens
44112871
11Angers SCO logo
Angers SCO
4411245-1
12Troyes logo
Troyes
4411249-5
13Olympique Marseille logo
O. Marseille
34103660
14Le Mans logo
Le Mans
3403178-1
15Auxerre logo
Auxerre
34103511-6
16Le Havre logo
Le Havre
2402224-2
17Toulouse logo
Toulouse
2402247-3
18Nice logo
Nice
2402215-4

Loading