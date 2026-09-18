ASSE : Metz chasse les Verts, les supporters dégoûtés

Le choc de Ligue 2 de samedi entre Metz et l'ASSE se fera sans les supporters stéphanois, qui avaient réservé le parcage avant que l'interdiction ne tombe.

Il n’y a pas que le Classique entre l’OM et le PSG qui sera privé des supporters adverses. Du moins en attendant le verdict de l’appel effectuée par le Collectif Ultras Paris sur cette interdiction, ce vendredi après-midi. A Metz ce samedi, les supporters de l’ASSE ne seront pas les bienvenus. Non seulement la Préfecture et le Ministère de l’Intérieur ont interdit ce déplacement aux fans des Verts, mais en plus le FC Metz a bien fait comprendre que tout ce qui sera vert sera interdit.

Le vert, couleur interdite à Metz

« Il est donc interdit de venir au Stade Saint-Symphorien et abords immédiats avec des signes distinctifs visibles ou non visibles à l’effigie de l'AS Saint-Étienne (maillot, écharpe, survêtement, casquette…) en Tribunes ou dans les différents espaces VIP. Toute personne munie de vêtement(s) / objet(s) interdits se verra malheureusement refuser l'accès à l'enceinte messine », a fait savoir le club grenat, qui sait bien que, en dehors du déplacement officiel, les fans de l’ASSE sont souvent très nombreux dans les tribunes pour soutenir leur équipe de manière individuelle.

Des décisions drastiques qui ont eu le don d’énerver les supporters stéphanois, surtout que le parcage avait déjà été réservé et les places avaient été prises pour le choc de ce samedi soir.

« Pour les centaines de supporters qui avaient déjà réservé leurs billets via les groupes officiels et planifié ce trajet en Lorraine, le sentiment d'injustice est immense. Une fois de plus, la passion populaire se heurte au principe de précaution des autorités. C'est donc dans une ambiance privée de ses fans que les Verts devront tenter de ramener un résultat de Moselle ce samedi », déplore par exemple le site Peuple Vert, pour qui il est de plus en plus difficile de suivre l’ASSE en déplacement ces derniers temps, même en Ligue 2.