Mbappé Ballon d’Or, la hantise du PSG

Si le PSG veut voir Kvaratskhelia ou Dembélé remporter le Ballon d'Or, c'est autant pour conserver la récompense à Paris que pour empêcher Kylian Mbappé de l'avoir.

Encore une fois présent dans les médias espagnols ce jeudi pour confier son ambition de remporter le Ballon d’Or, Kylian Mbappé effectue un forcing rarement vu pour obtenir la récompense décernée par France Football. Cela alors que le joueur du Real Madrid n’a rien gagné en cette saison 2025-2026, malgré des performances individuelles de premier plan. Les candidats pour le Ballon d’Or sont nombreux, de Lamine Yamal à Harry Kane, en passant par Lionel Messi. Mais c’est le PSG qui est persuadé d’avoir le futur vainqueur dans ses rangs.

A tel point que Paris a pris la décision d’écarter Fabian Ruiz de sa campagne pour le trophée, et de concentrer ses efforts sur Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé pour éviter de disperser trop de voix. Un choix qui a pu surprendre, et a mis un peu mal à l’aise le PSG quand L’Equipe a tenté de le comprendre. « Nous n'avons pas vocation à commenter davantage notre stratégie ou nos intentions. Nous avons 10 joueurs sur 30 nommés pour le Ballon d’Or. Comme nous l'avons déjà fait savoir depuis plusieurs semaines, nous considérons qu'un Parisien mérite de remporter le Ballon d’Or », a fait savoir le club parisien, qui confirme donc qu’il y a bien une stratégie pour essayer de garder la récompense à Paris.

Mais surtout, selon les révélations de L’Equipe, l’idée de voir Kylian Mbappé faire une campagne aussi agressive pour rafler les votes, a fait réagir au PSG, qui ne veut visiblement pas voir son ancien joueur, et toujours le meilleur buteur de son histoire, gagner le Ballon d’Or avec le Real Madrid. « L'offensive médiatique majeure de Kylian Mbappé n'a, en outre, pas échappé aux décideurs parisiens et a même pu créer des tensions sur la manière d'y répondre », a glissé le quotidien sportif, pour qui l’idée serait de faire donc coup double en voyant Dembélé ou Kvara remporter le trophée le mois prochain, tout en voyant Kylian Mbappé échouer dans sa tentative.