Hakimi oblige le PSG à le laisser partir

Hakimi oblige le PSG à le laisser partir

PSG18 sept. , 11:00
parEric Bethsy
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Victime d’une petite lésion à la cuisse face à Brest (1-0) le week-end dernier, Achraf Hakimi n’est pas certain de disputer le Classique à Marseille dimanche. En revanche, le latéral droit du Paris Saint-Germain refuse de sacrifier le prochain rassemblement du Maroc.
La liste communiquée par le Maroc a dû surprendre le Paris Saint-Germain. Avant les matchs contre le Gabon et le Lesotho (25 et 29 septembre) comptant pour les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2027, le sélectionneur Mohamed Ouahbi a inclus Achraf Hakimi dans son effectif. Le latéral droit n’a pas déclaré forfait malgré sa blessure du week-end dernier.
Contraint de céder sa place à Fabian Ruiz peu avant la mi-temps à Brest, Achraf Hakimi souffre d’une « légère lésion à la cuisse droite », selon le point médical du Paris Saint-Germain, qui indiquait lundi que son cadre resterait « en soins ces deux prochains jours ». L’ancien joueur du Real Madrid n’est donc pas certain de disputer le Classique à Marseille dimanche, surtout lorsque l’on sait à quel point Luis Enrique et son staff protègent leurs joueurs diminués. Le coach espagnol aurait sûrement préféré que son latéral droit reste à Paris durant la trêve internationale. Mais c’est mal connaître Achraf Hakimi, déterminé à rejoindre sa sélection si l’on en croit Mohamed Ouahbi.
Hakimi a beaucoup insisté pour être présent
- Mohamed Ouahbi
« N'oubliez pas qu'Achraf Hakimi est notre capitaine et il sera là en tant que capitaine, s’est expliqué le sélectionneur du Maroc en conférence de presse. Il a beaucoup insisté pour être présent avec nous. » Ce n’est pas vraiment une surprise étant donné le fort attachement du Parisien aux Lions de l’Atlas. On se souvient qu’Achraf Hakimi, sérieusement touché à la cheville après une intervention dangereuse du Bavarois Luis Diaz en Ligue des Champions, avait tout fait pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations l’hiver dernier. Autant dire que le Paris Saint-Germain ne pourra pas le retenir.
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Derniers commentaires

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Arrêtez de dire l'ancien joueur du Réal, c'est ridicule à la longue !!!

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Aucun entraineur ne ferait mieux que lui? Alors faudrait peut être pas abuser non plus, il y a quelques entraineurs de ligue 1 qui aimerait bien l'avoir l'effectif marseillais actuel. Que ca soit à Lyon, en chine, a rennes ou a lille, génésio a toujours eu a disposition de très bons effectifs, a l'om c'est un peu plus compliqué mais c'est pas le pire de ligue 1 non plus. On dit que génésio est l'un des meilleurs coachs de ligue1, a lui de le montrer et d'arreter de pleurer sur son effectif. Je l'ai toujous trouvé surcoté, et franchement, je suis persuadé qu'un fonseca a la tete du meme groupe marseillais ne serait pas a 4 defaites consécutives, aucun doute la dessus. l'om, c'est juste la marche trop haute pour génésio, une erreur de casting. Les supporters marseillais sont indulgent avec lui mais ca va pas durer.

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Quand je te dis qu'à défaut d'être quasiment sûr de la défaite il fait faire jouer les minots.... Ça manque d'expérience mais ça cavale

Deux semaines à l’OL, Nakamura s’offre un exploit

Pour openda, je trouve que ca manque de spontanéité, il parait très prévisible, c'est un joueur en manque de confiance, on sent bien que sa saison blanche de l'année dernière pèse encore sur lui mentalement, ca va venir, et enj attendant, il pèse quand même beaucoup sur les defenses

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Comme Haaland il est devenu un buteur spécifique il a perdu de son apportance dans le jeu . Je préfère les joueurs dans un collectif .

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