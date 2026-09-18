Hakimi oblige le PSG à le laisser partir

Victime d’une petite lésion à la cuisse face à Brest (1-0) le week-end dernier, Achraf Hakimi n’est pas certain de disputer le Classique à Marseille dimanche. En revanche, le latéral droit du Paris Saint-Germain refuse de sacrifier le prochain rassemblement du Maroc.

La liste communiquée par le Maroc a dû surprendre le Paris Saint-Germain . Avant les matchs contre le Gabon et le Lesotho (25 et 29 septembre) comptant pour les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2027, le sélectionneur Mohamed Ouahbi a inclus Achraf Hakimi dans son effectif. Le latéral droit n’a pas déclaré forfait malgré sa blessure du week-end dernier.

Contraint de céder sa place à Fabian Ruiz peu avant la mi-temps à Brest, Achraf Hakimi souffre d’une « légère lésion à la cuisse droite », selon le point médical du Paris Saint-Germain, qui indiquait lundi que son cadre resterait « en soins ces deux prochains jours ». L’ancien joueur du Real Madrid n’est donc pas certain de disputer le Classique à Marseille dimanche, surtout lorsque l’on sait à quel point Luis Enrique et son staff protègent leurs joueurs diminués. Le coach espagnol aurait sûrement préféré que son latéral droit reste à Paris durant la trêve internationale. Mais c’est mal connaître Achraf Hakimi, déterminé à rejoindre sa sélection si l’on en croit Mohamed Ouahbi.

Hakimi a beaucoup insisté pour être présent - Mohamed Ouahbi

« N'oubliez pas qu'Achraf Hakimi est notre capitaine et il sera là en tant que capitaine, s’est expliqué le sélectionneur du Maroc en conférence de presse. Il a beaucoup insisté pour être présent avec nous. » Ce n’est pas vraiment une surprise étant donné le fort attachement du Parisien aux Lions de l’Atlas. On se souvient qu’Achraf Hakimi, sérieusement touché à la cheville après une intervention dangereuse du Bavarois Luis Diaz en Ligue des Champions, avait tout fait pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations l’hiver dernier. Autant dire que le Paris Saint-Germain ne pourra pas le retenir.