Ce que l'OL reproche à Noah Nartey

Ce que l'OL reproche à Noah Nartey

OL18 sept. , 10:00
parGael Anger
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Titulaire et buteur contre Anderlecht, Noah Nartey répond présent quand il est sollicité, ce qui n'est pas si fréquent. Ce n'est toutefois pas suffisant aux yeux de l'entraineur de l'OL Paulo Fonseca.
Invité à se prononcer sur la performance de Noah Nartey à Anderlecht, Paulo Fonseca a eu beaucoup de mal à chanter les louanges du milieu de terrain. Un entraineur n’a pas à spécialement mettre en avant ses joueurs, cela peut se comprendre, mais il a ensuite dit tout le bien qu’il pensait de Loïs Openda par exemple. Alors, comment expliquer cette réticence à féliciter le Danois pour son abnégation malgré un temps de jeu réduit, et ses deux buts contre Toulouse et Anderlecht ?

Nartey, Fonseca n'est pas convaincu

Avec 177 minutes depuis le début de la saison, l’ancien de Brondby ne parvient pas à convaincre son entraineur malgré une finesse technique et un apport offensif non négligeable. Pour Le Progrès, le problème serait d’ordre physique. Par rapport au jeu qu’il veut mettre en place, l’entraineur portugais estime que Nartey n’a pas encore le volume nécessaire. Il reste le milieu de terrain qui court assez largement le moins par rapport à son temps de jeu, et c’est un critère quasiment éliminatoire aux yeux de Fonseca. Ce dernier l’avait d’ailleurs déjà écarté dans le sprint de cette fin de saison pour cette raison.
Pour le quotidien régional, tant que Nartey ne parviendra pas à franchir un cap à ce niveau, son temps de jeu risque d’être limité par rapport à celui de ses concurrents. Et il y a du monde qui se bat pour une place à l’OL, puisque derrière les joueurs régulièrement utilisés comme Tolisso, Bidstrup, Morton et Tessmann, Merah aimerait aussi bien gratter un peu de temps de jeu.
Ainsi, malgré ses qualités techniques, le Danois reste perfectible aux yeux de son entraineur, qui ne lui fera aucun cadeau. C’est le moment de rappeler que l’ancien de Brondby n’a que 20 ans, et a donc encore une belle marge de progression devant lui. Il sait au moins ce que l’OL attend de lui pour devenir un joueur majeur de l’équipe rhodanienne cette saison. Il en a en tout cas les qualités techniques, avec le sens du but qui lui permet de souvent s’illustrer malgré un temps de jeu réduit.

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Aucun entraineur ne ferait mieux que lui? Alors faudrait peut être pas abuser non plus, il y a quelques entraineurs de ligue 1 qui aimerait bien l'avoir l'effectif marseillais actuel. Que ca soit à Lyon, en chine, a rennes ou a lille, génésio a toujours eu a disposition de très bons effectifs, a l'om c'est un peu plus compliqué mais c'est pas le pire de ligue 1 non plus. On dit que génésio est l'un des meilleurs coachs de ligue1, a lui de le montrer et d'arreter de pleurer sur son effectif. Je l'ai toujous trouvé surcoté, et franchement, je suis persuadé qu'un fonseca a la tete du meme groupe marseillais ne serait pas a 4 defaites consécutives, aucun doute la dessus. l'om, c'est juste la marche trop haute pour génésio, une erreur de casting. Les supporters marseillais sont indulgent avec lui mais ca va pas durer.

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Quand je te dis qu'à défaut d'être quasiment sûr de la défaite il fait faire jouer les minots.... Ça manque d'expérience mais ça cavale

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Pour openda, je trouve que ca manque de spontanéité, il parait très prévisible, c'est un joueur en manque de confiance, on sent bien que sa saison blanche de l'année dernière pèse encore sur lui mentalement, ca va venir, et enj attendant, il pèse quand même beaucoup sur les defenses

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Comme Haaland il est devenu un buteur spécifique il a perdu de son apportance dans le jeu . Je préfère les joueurs dans un collectif .

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