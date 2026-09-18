Le PSG hors course, l’OM préfère taper l’OL

Etant donné l’écart de niveau entre les deux équipes, le Classique perd de sa saveur au fil des saisons. Le Paris Saint-Germain n’est plus vraiment le rival des Marseillais, davantage en compétition avec l’Olympique Lyonnais.

L’information en dit long sur l’intérêt des Marseillais pour cette rencontre. Traditionnellement à guichets fermés bien avant le jour du rendez-vous, le Classique prévu dimanche au Vélodrome a toujours des places à distribuer. Il faut dire que les supporters de l’Olympique de Marseille , encore frustrés par la défaite contre Besiktas (4-1) en Ligue Europa jeudi, n’ont aucune raison de croire à une victoire face au Paris Saint-Germain.

La rivalité sportive entre deux des meilleures équipes du championnat et deux des publics les plus fervents donnaient du sel à la rencontre. Tout cela a un peu disparu, a constaté Nicolas Hourcade, le sociologue et spécialiste des supporters de football contacté par Le Parisien. Je crois que le Vélodrome peine à se remplir pour le match dimanche. Ce n’est pas Barça-Real, qui reste le match de l’année même si l’une des deux équipes est moins bien. » L’écart entre les deux équipes augmente au fil des années. On peut même parler d’un gouffre après l’affaiblissement de l’effectif olympien cet été. Malheureusement pour la Ligue 1 , l’affiche a perdu de sa faveur. «, a constaté Nicolas Hourcade, le sociologue et spécialiste des supporters de football contacté par Le Parisien.. »