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Le PSG hors course, l’OM préfère taper l’OL

OM18 sept. , 13:00
parEric Bethsy
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Etant donné l’écart de niveau entre les deux équipes, le Classique perd de sa saveur au fil des saisons. Le Paris Saint-Germain n’est plus vraiment le rival des Marseillais, davantage en compétition avec l’Olympique Lyonnais.
L’information en dit long sur l’intérêt des Marseillais pour cette rencontre. Traditionnellement à guichets fermés bien avant le jour du rendez-vous, le Classique prévu dimanche au Vélodrome a toujours des places à distribuer. Il faut dire que les supporters de l’Olympique de Marseille, encore frustrés par la défaite contre Besiktas (4-1) en Ligue Europa jeudi, n’ont aucune raison de croire à une victoire face au Paris Saint-Germain.
L’écart entre les deux équipes augmente au fil des années. On peut même parler d’un gouffre après l’affaiblissement de l’effectif olympien cet été. Malheureusement pour la Ligue 1, l’affiche a perdu de sa faveur. « La rivalité sportive entre deux des meilleures équipes du championnat et deux des publics les plus fervents donnaient du sel à la rencontre. Tout cela a un peu disparu, a constaté Nicolas Hourcade, le sociologue et spécialiste des supporters de football contacté par Le Parisien. Je crois que le Vélodrome peine à se remplir pour le match dimanche. Ce n’est pas Barça-Real, qui reste le match de l’année même si l’une des deux équipes est moins bien. »

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A défaut de pouvoir rivaliser avec le Paris Saint-Germain, le club phocéen s’est quand même trouvé un autre rival davantage à sa portée. « Pour l’OM, la rivalité semble désormais plus forte avec Lyon, a comparé Nicolas Hourcade. Ce sont deux clubs de même niveau, deux grosses métropoles régionales. Les supporters parisiens sont contents de battre Marseille, mais leurs grands matchs désormais se trouvent en Ligue des Champions. Pour les supporters marseillais, il y a une nostalgie de la grandeur de l’OM. Une victoire sur le PSG demeure un événement majeur qui embellirait leur saison alors que leur situation n’est plus florissante depuis des années. » Après quatre défaites consécutives toutes compétitions confondues, l’exploit serait énorme.
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il y a un petit entraineur a l'om, une petite pleureuse qui aime beaucoup jouer la victime et qui essaie de se dédouaner de sa responsabilité.

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