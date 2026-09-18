OM-PSG : Le Vélodrome au bord de l'implosion

OM-PSG : Le Vélodrome au bord de l'implosion

OM18 sept. , 12:00
parGuillaume Conte
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L'OM traverse une crise sportive et financière inévitable et enchaine les défaites au moment de recevoir le PSG ce dimanche soir. Le Vélodrome est déjà à bout de nerfs avant le match.
A 48 heures du match, le Stade Vélodrome n’est toujours pas annoncé à guichets fermés pour la réception du PSG, chose très rare dans l’histoire récente de l’OM. Ce n’est peut-être pas une mauvaise chose pour les joueurs marseillais, qui peuvent s’attendre à un accueil musclé. La série de quatre défaites consécutives toutes compétitions confondues n’indique déjà rien de bon pour la forme actuelle, à l’heure où l’armada du PSG s’est reposée toute la semaine pour être performante ce dimanche. Une défaite, et ce serait un risque de présence dans la zone rouge pour trois semaines, avec la trêve internationale qui se présente.

Pas de consignes en tribunes pour le moment

A l’approche du match, Bruno Genesio a essayé de remobiliser ses troupes afin que l’OM montre un autre visage dimanche. « C’est le Classique dimanche. Tout le monde connaît l’importance de ce match pour les Marseillais et pour nous. On va se pencher sur la composition d’équipe et sur ce qu’on peut faire pour embêter ce PSG », a livré le coach marseillais, qui ne veut pas se morfondre sur son sort et espère voir son équipe digérer cette nouvelle défaite pour montrer un autre visage face au double champion d’Europe.

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Les supporters marseillais, qui étaient interdits de déplacement à Istanbul, ont donc suivi le match à la télévision. Pour le moment, aucun message n’a été transmis sur une quelconque action autour de la venue du PSG, même si Frank McCourt et quelques joueurs vont certainement avoir droit à quelques banderoles salées. Des demandes sont faites en ce sens sur les réseaux sociaux, mais aucun groupe de supporters n'a communiqué en vue d'une quelconque action commune ce dimanche. Pour le moment. Il reste à savoir ce qu’il adviendra si jamais le scénario catastrophe d’une large défaite se dessine, même si la trêve internationale qui suivra cette rencontre permettra de mettre les matchs de côté pendant trois semaines.
En tout cas, Stéphane Richard n’a rien fait pour calmer les supporters cette semaine, expliquant clairement que la crise économique était bien présente, et que pour éviter de graves ennuis financiers pour l’avenir du club, la période de restriction devrait durer plus d’une saison, au minimum.
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Il faut qu'il aille plus loin dans la logique, pourquoi le meilleur joueur doit être un offensif? Un super tacle, ou un défenseur qui muselle l'attaquant ou un super arret, ce n'est pas donner du plaisir à voir? Ce n'est pas être meilleur?

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il y a un petit entraineur a l'om, une petite pleureuse qui aime beaucoup jouer la victime et qui essaie de se dédouaner de sa responsabilité.

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