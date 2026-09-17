Titulaire au Mondial, Luca Zidane éjecté par l’Algérie

L'Algérie a dévoilé sa sélection pour les matchs à venir en éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Luca Zidane n'est même pas dans les trois gardiens.

Toujours en difficulté au poste de gardien de but, l’Algérie a décidé de se passer des services de Luca Zidane. Présent à la Coupe d’Afrique des Nations puis à la Coupe du monde, le fils de Zinedine n’avait pas réussi à convaincre en Amérique cet été. Le nouveau sélectionneur Brahim Hemdani a tranché dans le vif, et n’a même pas pris le gardien de Leganes dans son groupe pour les prochains matchs de qualification à la CAN 2027. A noter que sur les trois matchs que doivent disputer les Fennecs, Zidane était suspendu pour les deux premiers après sa colère à l’issue du match face au Nigéria à la dernière CAN. Cela a certainement aidé le sélectionneur à prendre cette décision.

Autre absence remarquée, celle de Houssem Aouar, alors que plusieurs joueurs de Ligue 1 seront au rendez-vous, et notamment le Marseillais Amine Gouiri, le Parisien Ilan Kebbal et le Lillois Nabil Bentaleb.