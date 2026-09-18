Balogun a le pouvoir de faire tomber Infantino

Interpellé par la présidente de la Fédération anglaise Debbie Hewitt, Gianni Infantino doit s’expliquer sur son projet avorté de privatiser la Coupe du monde. Le patron de la FIFA est également invité à revenir sur la polémique concernant Folarin Balogun cet été.

La pression s’intensifie autour de Gianni Infantino. Depuis quelques mois, le patron de la FIFA ne cesse de perdre des soutiens précieux. De nombreuses instances s’opposent désormais au dirigeant, y compris la Fédération Française de Football et celle de l’Angleterre. La présidente de la Fédération anglaise Debbie Hewitt a en effet écrit une lettre à l’Italo-Suisse pour lui demander des comptes sur deux dossiers.

L’homologue britannique de Philippe Diallo réclame d’abord des documents sur son projet de privatisation de la Coupe du monde . Rappelons que Gianni Infantino souhaitait vendre des parts de la compétition à des investisseurs privés. Un projet finalement avorté à cause des critiques et menaces de boycott. Dans son courrier, Debbie Hewitt demande aussi l’envoi des documents concernant la levée de la suspension de Folarin Balogun pendant le Mondial 2026 . Logiquement exclu contre la Bosnie-Herzégovine, l’attaquant des Etats-Unis avait pu disputer le huitième de finale face à la Belgique grâce à l’intervention du président américain Donald Trump.

« Tout ce que j'ai fait, c'est demander un réexamen, car je ne pensais pas qu'il y avait faute », avait reconnu le chef d’Etat devant les journalistes. A la surprise générale, sa demande avait abouti à l’annulation de la sanction. Comme beaucoup d’autres acteurs du football, la présidente de la Fédération anglaise a vu rouge et réclame ces documents avant la prochaine réunion du conseil de la FIFA prévue le 15 octobre. Son initiative n'a pourtant pas l'air d'inquiéter Gianni Infantino qui continue de nier toutes les accusations. Et qui assume sa candidature à sa propre succession le 18 mars prochain à Rabat.