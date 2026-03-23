TV : Brésil - France, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

En préparation pour la Coupe du Monde 2026, l’équipe de France sera en tournée aux Etats-Unis durant toute la semaine, avec un premier match amical de gala à disputer face au Brésil.

Quelle heure pour Brésil - France ?

Suite à une campagne de qualifications parfaite, avec cinq victoires pour zéro défaite en six matchs, la France débute sa préparation pour le Mondial aux USA avec deux matchs amicaux à disputer cette semaine. Le premier rendez-vous des Bleus en cette année 2026 aura lieu ce jeudi 26 mars à 21h00 contre le Brésil. La rencontre se jouera au Gilette Stadium au Sud de Boston.

Sur quelle chaîne suivre Brésil - France ?

TF1. Cette rencontre sera commentée par Bixente Lizarazu et Grégoire Margotton. Comme tous les matchs de l’ équipe de France , ce match amical de gala face au Brésil sera diffusé sur l’antenne de. Cette rencontre sera commentée par Bixente Lizarazu et Grégoire Margotton.

Les compos probables de Brésil - France :

Entraîné par Carlo Ancelotti, le Brésil abordera la prochaine Coupe du Monde avec un statut d’outsider mais pas de favori. Il faut dire que la Seleçao n’a plus été dans le dernier carré d’un Mondial depuis 2014. Pour ce dernier rassemblement de mars, Ancelotti doit composer sans Rodrygo (ligaments croisés), Eder Militao (blessure musculaire), Bruno Guimaraes, Estevao (ischio-jambiers, mais aussi de Neymar, pas choisi.

La compo probable du Brésil : Alisson - Danilo, Marquinhos, Bremer, Alex Sandro - Andrey Santos, Casemiro, Fabinho - Raphinha, Joao Pedro, Vinicius Junior.

Pour sa dernière liste avant la Coupe du Monde 2026 et la fin de son énorme mandat de sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps a fait dans le classique en prenant les joueurs qu’il connaît bien. Pour cette tournée aux USA, 25 joueurs (après le forfait de Manu Koné) seront de la partie pour affronter le Brésil ce jeudi soir. DD devra faire sans Saliba, blessé de dernière minute, ou Koundé.

La compo probable de la France : Maignan - Gusto, Upamecano, Konaté, Digne - Kanté, Tchouaméni - Olise, Cherki, Dembélé - Mbappé.