TV : Brésil - France, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Corrupchionne ça te rappelle rien 🤭🤭
Et sinon les erreurs qui vous ont bénéficiés hein??!! T'en parles pas? Bein non, puisque tu es intellectuellement de mauvaise foi et plus limité... Tu fais tellement pitié mec franchement... C'est dingue
Il est parfois bon de perdre le jeudi pour ........... reperdre le dimanche!! AH AH AH qu il est con Jean mich!!
Mais franchement, tu as quel age hein? Je sais que tu as pas loin de 60 piges et toi tu ponds un truc pareil?? Tu es ridicule , tu n'y connais rien et tu devrais arrêter la binouze mon grand.... oui oui je sais, toi c'est tout le contraire , t'es un ancien pro, t'es un trailer mais moi tout ce que je vois, c'est que t'es un footix de mauvaise foi plein de condescendance et d'arrogance lyonnaise couple d'une méconnaissance total de ce sport
Bein regarde l'action et ose dire que c'est faux...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|60
|26
|19
|3
|4
|58
|22
|36
|59
|27
|19
|2
|6
|54
|24
|30
|49
|27
|15
|4
|8
|54
|35
|19
|47
|27
|14
|5
|8
|41
|29
|12
|47
|27
|14
|5
|8
|42
|34
|8
|46
|27
|14
|4
|9
|47
|38
|9
|44
|27
|12
|8
|7
|43
|37
|6
|40
|27
|11
|7
|9
|43
|33
|10
|37
|27
|10
|7
|10
|38
|32
|6
|37
|27
|9
|10
|8
|37
|41
|-4
|36
|27
|10
|6
|11
|34
|39
|-5
|32
|27
|9
|5
|13
|24
|37
|-13
|31
|27
|7
|10
|10
|32
|43
|-11
|27
|27
|6
|9
|12
|22
|35
|-13
|27
|27
|7
|6
|14
|32
|52
|-20
|22
|27
|5
|7
|15
|22
|36
|-14
|17
|26
|4
|5
|17
|24
|45
|-21
|14
|27
|3
|5
|19
|25
|60
|-35
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CONVOCADOS! 📋 O mister Ancelotti divulgou a lista de jogadores convocados para os amistosos contra França e Croácia, nos dias 26 e 31 de março, nos Estados Unidos. BATE NO PEITO! ISSO É BRASIL 🇧🇷
𝐋𝐀 𝐋𝐈𝐒𝐓𝐄 𝐃𝐄𝐒 𝟐𝟔 𝐁𝐋𝐄𝐔𝐒 𝐄𝐒𝐓 𝐋𝐀̀ ! 💙🔥 Cap sur les États-Unis avec 2 matchs face au Brésil 🇧🇷 et à la Colombie 🇨🇴 🔜 Rendez-vous lundi à Clairefontaine pour l’arrivée 😄