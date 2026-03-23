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TV : Brésil - France, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Equipe de France23 mars , 7:00
parAlexis Rose
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En préparation pour la Coupe du Monde 2026, l’équipe de France sera en tournée aux Etats-Unis durant toute la semaine, avec un premier match amical de gala à disputer face au Brésil.

Quelle heure pour Brésil - France ?

Suite à une campagne de qualifications parfaite, avec cinq victoires pour zéro défaite en six matchs, la France débute sa préparation pour le Mondial aux USA avec deux matchs amicaux à disputer cette semaine. Le premier rendez-vous des Bleus en cette année 2026 aura lieu ce jeudi 26 mars à 21h00 contre le Brésil. La rencontre se jouera au Gilette Stadium au Sud de Boston.

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Sur quelle chaîne suivre Brésil - France ?

Comme tous les matchs de l’équipe de France, ce match amical de gala face au Brésil sera diffusé sur l’antenne de TF1. Cette rencontre sera commentée par Bixente Lizarazu et Grégoire Margotton.

Les compos probables de Brésil - France :

Entraîné par Carlo Ancelotti, le Brésil abordera la prochaine Coupe du Monde avec un statut d’outsider mais pas de favori. Il faut dire que la Seleçao n’a plus été dans le dernier carré d’un Mondial depuis 2014. Pour ce dernier rassemblement de mars, Ancelotti doit composer sans Rodrygo (ligaments croisés), Eder Militao (blessure musculaire), Bruno Guimaraes, Estevao (ischio-jambiers, mais aussi de Neymar, pas choisi.
La compo probable du Brésil : Alisson - Danilo, Marquinhos, Bremer, Alex Sandro - Andrey Santos, Casemiro, Fabinho - Raphinha, Joao Pedro, Vinicius Junior.
Pour sa dernière liste avant la Coupe du Monde 2026 et la fin de son énorme mandat de sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps a fait dans le classique en prenant les joueurs qu’il connaît bien. Pour cette tournée aux USA, 25 joueurs (après le forfait de Manu Koné) seront de la partie pour affronter le Brésil ce jeudi soir. DD devra faire sans Saliba, blessé de dernière minute, ou Koundé.
La compo probable de la France : Maignan - Gusto, Upamecano, Konaté, Digne - Kanté, Tchouaméni - Olise, Cherki, Dembélé - Mbappé.

Amical International

26 mars 2026 à 21:00
Brésil
21:00
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OM : Blessure sérieuse pour Mason Greenwood ?

Corrupchionne ça te rappelle rien 🤭🤭

Personne n'est aussi mal arbitré que l'OL, Fonseca en a marre

Et sinon les erreurs qui vous ont bénéficiés hein??!! T'en parles pas? Bein non, puisque tu es intellectuellement de mauvaise foi et plus limité... Tu fais tellement pitié mec franchement... C'est dingue

Municipales : Aulas échoue, Doucet reste Maire de Lyon

Il est parfois bon de perdre le jeudi pour ........... reperdre le dimanche!! AH AH AH qu il est con Jean mich!!

Monaco revient comme une fusée, l'OL voit rouge

Mais franchement, tu as quel age hein? Je sais que tu as pas loin de 60 piges et toi tu ponds un truc pareil?? Tu es ridicule , tu n'y connais rien et tu devrais arrêter la binouze mon grand.... oui oui je sais, toi c'est tout le contraire , t'es un ancien pro, t'es un trailer mais moi tout ce que je vois, c'est que t'es un footix de mauvaise foi plein de condescendance et d'arrogance lyonnaise couple d'une méconnaissance total de ce sport

Personne n'est aussi mal arbitré que l'OL, Fonseca en a marre

Bein regarde l'action et ose dire que c'est faux...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
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272776143252-20
16
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222757152236-14
17
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172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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