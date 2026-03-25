Olise Mbappé ICONSPORT_277063_0947

EdF : La compo probable de la France contre le Brésil

Equipe de France25 mars , 20:20
parCorentin Facy
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L'équipe de France devrait se présenter avec une équipe très offensive pour défier le Brésil, jeudi soir en match amical aux Etats-Unis.
Pour cette rencontre qui ressemble à une grande répétition à quelques semaines de la Coupe du monde, Didier Deschamps a l'intention d'aligner sa meilleure équipe possible. Un quatuor offensif très séduisant sur le papier devrait notamment se présenter face au Brésil avec Michael Olise, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé et Désiré Doué. En défense, Ibrahima Konaté va profiter du forfait de William Saliba pour évoluer au côté de Dayot Upamecano. Sur les côtés, Malo Gusto profite du forfait de Jules Koundé et Lucas Digne confirme son statut de titulaire aux yeux de Didier Deschamps.
Le onze probable des Bleus contre le Brésil : Maignan - Gusto, Upamecano, Konaté, Digne - Rabiot, Tchouaméni - Dembélé, Olise, Doué - Mbappé.
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Derniers commentaires

CAN 2025 : Le Sénégal conteste officiellement le titre du Maroc

Dans ce cas je sollicite le TAS pour les évènement suivants concernant la saison de l'Olympique Lyonnais 2025/2026 : Rennes -3pts car faute sur Merah ca reste pas ca glisse pas de rouge, Morton expulsé injustement et 2 des 3 buts de Rennes sont litigieux HJ Jacquet, tirage de maillot de l'attaquant qui met le but au 1er poteau. PSG -3 pts : Faute sur tessman (litigieux), 2 peno oublié sur la main de Zabarnyi et la faute de Kang In lee sur Tagliafico PFC -2 : 3 rouges oubliés pour le PFC(Chergui, de Smet et un autre joueur) et rouge scandaleux pour abner Strasbourg -1 ; arbitrage partial envers Strasbourg beaucoup de contacts méritait des jaunes, Enciso touche le ballon de la main au début de l'action du 1er but. Enciso qui aurait du etre expulsé pour sa charge non maitrisé sur Sulc. J'estime que l'OL pouvais arracher un nul avec un arbitrage plus juste bien que Strasbourg a bouffer l'OL dans l'impact physique OM-3 : une quinzaine d'action mal arbitré en défaveur de l'OL, Tolisso n'est pas HJ, le but d'Aubameyang il y a deux fautes avant sur Morton et Endrick. L'OM doit finir à 8 (Aguerd, Emerson, Abdelli). PFC -2 : Aux alentours de la 80e il y a une main flagrante d'un def du PFC qui aurait du aboutir sur un penalty acccordé a Lyon. AS Monaco -3: enorme faute de Faes sur Sulc en 1e MT qui peut valoiir rouge entrée de surface, tirage de maillot sur Endrick+ simulation d'Akliouche qui tape dans le mollet de Tolisso avant de lui meme se taper le pied dans son talon permettant a l'AS Monaco de béneficier d'une penalty doublement injustifié. Au nom de l'équité sportive je demande une réattribution des 17 points perdue par l'incompétence des acteurs arbitraux responsable du préjudice et lance une poursuite a l'encontre de la FFF, la LFP et la DTA au nom de leur incapacité a assurer une gestion arbitrale des rencontres impartiales du championnat de France de Ligue 1.

Le PSG a peur de Lens, ce Lyonnais met le feu

Ah ah dans ce cas j'en serait très content

Le PSG a peur de Lens, ce Lyonnais met le feu

Nul doutes que la LPF fera le bon choix pour le PSG ;). RIRES

Le PSG a peur de Lens, ce Lyonnais met le feu

bah non. ces journées là, toutes les equipes jouent en meme temps. ( pour ne pas fausser l championnat)

Le PSG a peur de Lens, ce Lyonnais met le feu

bien sur. montrez vos 800M d ecart. c est vous les plus forts! on doit prier ou cramer un sierge ou vous pouvez le faire? Sinon si Lens veut un report, pas sur que les autres clubs refusent.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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