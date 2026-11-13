Italie-France : La presse a une dent contre Désiré Doué

L'attaque française n'a pas fait peur à grand monde ce jeudi soir à Milan. Désiré Doué est pointé du doigt comme le principal coupable au lendemain de cette première défaite de l'ère Zidane.

Difficile de trouver des satisfactions au match de l’équipe de France de ce jeudi soir contre l’Italie. En dehors d’une première demi-heure où le score aurait pu être bien plus favorable, la suite aura été un néant progressif. Même le pénalty raté par la Nazionale n’aura pas réveillé une formation tricolore très décevante. Apathique en défense, et très peu dangereuse offensivement quand Kylian Mbappé n’est pas là, il faut bien le reconnaitre.

En seconde période, les Français ont même quasiment passé une demi-heure sans tenter un seul tir, malgré une domination territoriale mais trop souvent stérile. Et dans ce marasme offensif, Désiré Doué était attendu une nouvelle fois pour porter l’équipe de France. En dehors de l’épisode de sa dent déchaussée après un énorme coup de coude dans le visage juste avant de sortir, le joueur du PSG a été très discret, se baladant sur le front de l’attaque sans pouvoir être trouvé, alors que les ballons passaient surtout par Michael Olise.

Au lendemain du match, les notes sont donc très sévères à l’encontre de Désiré Doué. Le Parisien lui colle un 3,5/10 avec ce commentaire : « Il a démarré fort en se mettant en position de frappe (3e) et en adressant un centre précis pour Rabiot (8e). La suite a été beaucoup plus compliquée avec un important déchet dans ses prises de décisions (18 ballons perdus) et des difficultés à faire preuve de créativité ».

Même constat sur L’Equipe, où il reçoit la moins bonne note de l’attaque avec 4/10. « Son bon premier quart d'heure lui a donné de l'appétit, avec un tir à côté (3e) et un caviar pour la tête de Rabiot (9e), et le Parisien a donc ensuite trop croqué le ballon. Cela a nui à son efficacité à l'approche de la surface. Défensivement, il a fait les efforts, avant de passer dans l'axe en seconde période, sans succès », a livré le quotidien sportif. Pour qui Barcola malgré sa maladresse éternelle dans le dernier geste et Olise avec ses ballons trop souvent perdus, s’en sont mieux tirés sur ce match contre l’Italie.