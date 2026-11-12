Les deux erreurs de débutant de Zidane ont plombé les Bleus

Les premières critiques vont tomber sur Zinedine Zidane, qui a pris trop de risques dans sa liste et ne s'est quasiment offert aucune solution pour inverser la tendance face à l'Italie.

Face à une équipe d’Italie qui n’en revenait quasiment pas de mener au score après avoir failli prendre le bouillon en première période, l’équipe de France a livré une prestation bien insuffisante, qui lui a coûté une défaite logique à San Siro (3-1). Il faudra absolument battre la Turquie dimanche soir pour prendre l’une des deux premières places du groupe de Ligue des Nations et poursuivre dans cette compétition. Mais plus que la qualification, c’est le jeu produit, l’incapacité à garder le contrôle du match, et les performances individuelles qui ont failli sur cette rencontre, pour la première défaite de l’ère Zidane.

La liste de Zidane trop bancale ?

Et dans la foulée de ce revers qui calme tout de même l’euphorie autour de l’ancien Ballon d’Or, les premières critiques sont tombées chez les observateurs. Pour beaucoup, la première faute du sélectionneur est d’avoir fait une liste déséquilibrée, et de ne pas l’avoir renforcée face aux absents. Tchouaméni n’a pas été remplacé, Mbappé absent pour ce match non plus, et Kumbedi a été appelé pour remplacer Kalulu parce qu’il était avec les Espoirs, pas forcément parce qu’il aurait été pris dans la liste au départ. Résultat, alors que la France s’est retrouvée menée 2-1 par l’Italie, Zidane n’a fait ses changements que dans le dernier quart d’heure, sollicitant Mayulu, Kroupi, Diouf et Kumbedi. Pas de quoi faire peur à la Nazionale.

Autre problème, alors que Malo Gusto prenait l’eau de toute part, Zidane s’est totalement refusé à utiliser Zaïre-Emery, en grande forme actuellement et très efficace à ce poste, comme arrière droit. Le fait qu’il ait assuré que le joueur du PSG était un milieu de terrain à ses yeux a clairement bloqué Zidane, qui a vu le joueur de Chelsea entrainer toute la défense française dans sa chute.

Des problèmes à rapidement corriger pour Zidane, qui doit s’imposer ce dimanche face à la Turquie pour montrer qu’il est capable de rebondir après sa première défaite à la tête des Bleus.