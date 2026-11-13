Pierre Sage à Lens avec Seko Fofana, ça brûle

En manque de temps de jeu à Porto, où il est prêté par le Stade Rennais, Seko Fofana est ciblé par Pierre Sage au RC Lens.

Au coeur de l’actualité durant cette trêve internationale après le limogeage de Yannick Cahuzac, le RC Lens est sur le point de boucler le retour de Pierre Sage. L’entraîneur français a enfin été libéré par Crystal Palace et un accord n’est plus très loin d’être trouvé entre les deux parties. Un retour de Pierre Sage à Lens ferait le bonheur d’une majorité des supporters et permettrait de renouer le fil d’une très belle histoire ayant pris fin l’été dernier après la saison 2025-2026 historique de Lens, deuxième de Ligue 1 et vainqueur de la Coupe de France. Comme un bonheur n’arrive jamais seul, le RC Lens est susceptible de retrouver une autre figure marquante de son histoire récente.

Selon les informations du site 433 confirmées par le très sérieux Abdel Hamed, un retour de Seko Fofana est dans les tuyaux. « Pierre Sage a bel et bien sondé Seko Fofana pour un potentiel retour simultané au sein du RC Lens » écrit sur X l’insider, confirmant les informations publiées il y a 48 heures par nos confrères de 433. Le média révélait qu’en raison de son manque de temps de jeu au FC Porto, où il est prêté par le Stade Rennais depuis février dernier, Seko Fofana faisait l’objet d’un réel intérêt de la part de Pierre Sage et de Joseph Oughourlian pour un retour chez les Sang et Or.

Le retour de Seko Fofana en discussion

Au vu des émoluments de Seko Fofana, le deal ne pourrait aboutir que d’une seule façon, un prêt avec une prise en charge du salaire par le Stade Rennais. Le club breton assume déjà une partie importante des émoluments de l’Ivoirien pendant son prêt à Porto mais les pensionnaires du Roazhon Park feront-ils le même cadeau à un concurrent en Ligue 1 ? La question reste à éclaircir. Lens nourrit en tout cas de belles ambitions cet hiver et les possibles retours de Pierre Sage puis de Seko Fofana redonneraient certainement du baume au coeur à tout le monde du côté de Bollaert. Il ne reste plus qu’à conclure ces deux arrivées pour espérer un rebond du RC Lens lors de la seconde partie de saison.