L’OM contacte l’agent d’un Argentin à 14 ME

Dans l’incapacité de recruter l’été dernier, l’OM espère voir les restrictions de la DNCG disparaître dans les semaines à venir. Les dirigeants olympiens sont intéressés par Santiago Hezze.

L’Olympique de Marseille a vécu un été 2026 que personne ne risque d’oublier dans la cité phocéenne avec près de 100 millions d’euros de ventes… et aucune recrue en contrepartie. Un mercato presque lunaire mais nécessaire sur le plan financier, Frank McCourt n’ayant plus l’intention de combler les pertes comme il le fait depuis dix ans. La DNCG a validé le plan d’austérité proposé par l’Américain et pourrait encore demander des efforts à l’OM au mois de janvier. L’été prochain en revanche, les Marseillais ont bon espoir de pouvoir recruter de nouveau. Si cela était le cas, alors Grégory Lorenzi pourrait faire de Santiago Hezze l’une de ses cibles prioritaires.

Selon les informations de TransferFeed, des contacts ont récemment été initiés entre le milieu défensif argentin de l’Olympiakos et la direction de l’Olympique de Marseille. Le directeur sportif français souhaite anticiper les probables départs de Pierre-Emile Hojbjerg et de Geoffrey Kondogbia, raison pour laquelle il a jeté son dévolu sur le natif de Buenos Aires. Reste que pour s’offrir Santiago Hezze, l’OM va devoir consentir de sacrés efforts financiers. Celui qui compte 3 sélections avec les espoirs de l’Argentine, sous contrat avec l’Olympiakos jusqu’en 2028, est valorisé à hauteur de 14 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.

L'OM a pris des renseignements sur Hezze

Un tel transfert sera-t-il possible pour l’OM dans un an ? Difficile de se prononcer à ce sujet pour l’instant, au vu des restrictions actuellement imposées par la DNCG. Grégory Lorenzi souhaite en tout cas anticiper tous les scénarios, y compris celui dans lequel Marseille pourra recruter de façon assez libre. Le profil de Santiago Hezze, buteur au Vélodrome en Europa League le 15 octobre dernier, est en tout cas très intéressant pour le board marseillais et pour Bruno Genesio. Une piste à suivre.