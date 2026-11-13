EdF : Zidane fragilisé par une décision absurde

Le match contre l’Italie risque de laisser des traces pour Zinedine Zidane, très critiqué en raison de certains de ses choix. La titularisation de Malo Gusto au profit de Warren Zaïre-Emery est assez incompréhensible.

Depuis le début de son mandat sur le banc de l’équipe de France, Zinedine Zidane n’hésite pas à assumer certains choix forts. Lucas Da Cunha devant la défense, Rayan Cherki milieu relayeur, la jeunesse au pouvoir avec Jérémy Jacquet, Adrien Truffert ou encore Andy Diouf… Jusqu’à maintenant, les décisions audacieuses du sélectionneur des Bleus ont été payantes. Mais à San Siro ce jeudi face à l’Italie, l’ancien entraîneur du Real Madrid s’est probablement trompé dans les grandes largeurs pour la première fois. La titularisation de Malo Gusto, qui dispose d’un très faible temps de jeu à Chelsea, a été fatale à l’équipe de France.

Walid Acherchour pas tendre avec Zidane

L’ancien Lyonnais est sur la photo de famille de tous les buts en plus de concéder un penalty raté par les Italiens. Régulièrement utilisé à ce poste au PSG, Warren Zaïre-Emery ressemblait à une évidence pour occuper le flanc droit de la défense tricolore, mais Zinedine Zidane ne semble pas vouloir utiliser le Parisien ailleurs qu’au milieu de terrain. Une obstination qui pourrait rapidement fragiliser le champion du monde 1998 selon Walid Acherchour.

« Barcola n’est pas neuf, il le fait jouer neuf et Zaïre-Emery qui ne peut pas jouer à droite selon lui car c’est un milieu et qu’il doit le mettre dans les meilleures conditions, il y a des trucs qu’on ne comprend pas. Il y a une espèce d’incohérence sur les choix. Le plus cohérent, c’était de mettre Doué ou Mayulu en neuf, Barcola à gauche et de mettre Zaïre-Emery latéral droit. Là où Zidane se met en danger, c’est que si Zaïre-Emery prend l’eau contre l’Italie, personne ne dit rien. Mais avec Gusto, ce n’est pas logique car il ne joue pas cette saison » estime le consultant du Winamax FC avant de conclure.

Malo Gusto, le choix incompréhensible

« Il a payé cash ses choix forts. Il est incohérent car il fait le contraire sur certains postes, moi ça commence à me gêner. Je dis du bien du plan de jeu de Zidane. Mais par contre dans les choix, la lecture du match, ce que tu veux véhiculer en conférence de presse… Soit il est perdu, soit il veut jouer avec nous. C’est la première fois qu’un choix aussi fort est autant défaillant et a une emprise sur le résultat. Tout le monde lui dit de mettre Zaïre-Emery, qu’il est fiable. Mais il préfère mettre un joueur par conviction, qui n’a pas de temps de jeu et qui te crève » a analysé celui qui intervient aussi dans l’After Foot sur RMC.

Après ce naufrage en seconde mi-temps contre l’Italie avec des choix qui font débat, la réception de la Turquie dimanche à Bordeaux sera très attendue. D’abord pour valider la qualification mais aussi pour décrypter les choix qui seront opérés par Zinedine Zidane.