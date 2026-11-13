Nuamah et Sulc vendus, la DNCG terrorise l'OL
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Et qu'en à t'on à cirer ???? Quel rapport avec le foot ??????
C'est pas prêt de changer en tout cas
Contre Toulouse c'est évidemment la tribune Nord qui était fermée et pas la Sud... Bon une absence de la partie haute de la tribune Sud à savoir les south winner, ne peut être qu'une bonne chose pour le foot
Sergio et ses délires... Justement les médias comme la plupart des fans et suiveurs du PSG ne comprenaient pas ce choix de mettre Doué en 9. Il ne joue jamais à ce poste donc aucune surprise que ça n'ait pas marché. Barcola ne servant qu'à rater le cadre, il aurait dû mettre Doué à gauche et tenter Mayulu en 9 faute des titulaires et remplaçants habituels Gusto ayant joué avec l'Italie tout le match, il aurait été bien de voir Zaire Emery en def droit car il lui est largement supérieur (c'est pas nouveau, ça fait plus d'un an qu'il devrait avoir le poste en EDF) Enfin en def droit, Hernandez qui a bouffé yamal aurait fait un bien fou.
Gusto hors de forme aurait dû être sorti à la mi-temps . Truffert plutôt "bon " remplacé par Diouf qui n'est ni gaucher ni latéral ??? ZZ est en apprentissage et cela se voit et se paye cash .
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|23
|10
|7
|2
|1
|22
|10
|12
|21
|10
|6
|3
|1
|14
|7
|7
|20
|10
|6
|2
|2
|17
|10
|7
|18
|10
|6
|0
|4
|22
|14
|8
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|9
|6
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|12
|3
|16
|10
|4
|4
|2
|13
|11
|2
|16
|10
|5
|1
|4
|21
|21
|0
|15
|10
|4
|3
|3
|18
|12
|6
|15
|10
|4
|3
|3
|9
|8
|1
|13
|10
|4
|1
|5
|17
|15
|2
|13
|10
|3
|4
|3
|15
|14
|1
|10
|10
|3
|1
|6
|18
|22
|-4
|10
|10
|3
|1
|6
|13
|24
|-11
|8
|10
|1
|5
|4
|12
|19
|-7
|8
|10
|2
|2
|6
|9
|19
|-10
|8
|10
|2
|2
|6
|7
|17
|-10
|2
|10
|0
|2
|8
|9
|22
|-13