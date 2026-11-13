Nuamah et Sulc vendus, la DNCG terrorise l'OL

Les économies réalisées ces derniers mois sont considérables à l’OL mais ne suffisent pas encore à entrer dans les clous. Deux gros joueurs pourraient être sacrifiés dès le mois de janvier.

Menacé de rétrogradation administrative en Ligue 2 il y a un an et demi, l’Olympique Lyonnais a échappé au pire grâce à Michele Kang, qui a brillamment repris le flambeau derrière John Textor. La nouvelle patronne du club rhodanien a exigé une cure d’austérité qui a remis l’OL dans le droit chemin financièrement. Une meilleure santé économique confirmée par un communiqué publié jeudi soir et dans lequel on peut voir que le chiffre d’affaires global du club a augmenté de 3% (73 millions d’euros).

Les ventes de joueurs pèsent 54% dans l’activité globale avec des départs importants, notamment ceux d’Afonso Moreira au Bayer Leverkusen et de Malick Fofana à Sunderland. L’Olympique Lyonnais est assurément sur le bon chemin, mais il n’est pas encore sorti d’affaires selon L’Equipe. Dans un article qui va forcément diffuser de l’inquiétude chez les supporters, le quotidien national nous apprend que les efforts entrepris il y a dix-huit mois par l’OL vont devoir se poursuivre lors du mercato hivernal.

Après avoir récolté 5 millions d’euros grâce au départ de Paulo Fonseca, qui a aussi permis de baisser la masse salariale, un ou deux joueurs pourraient faire leurs valises durant le mercato hivernal. Sans surprise, le nom de Pavel Sulc est évoqué. L’attaquant tchèque était déjà proche de la sortie cet été, mais son transfert vers l’Angleterre, où il était courtisé, n’a finalement pas abouti.

Un autre élément à forte valeur marchande est susceptible de partir dans les semaines à venir et pour l’OL, le risque de perdre Ernest Nuamah est bien réel. « Le club aura sans doute pour obligation de céder un ou deux joueurs en janvier. Pavel Sulc devrait être l'un d'eux. Selon ses engagements auprès de la DNCG, devra-t-il se séparer d'Ernest Nuamah ? » s’interroge notre confrère Joël Domenighetti, laissant planer un sacré doute sur la compétitivité de l’OL après le mercato hivernal.