PSG : Nico Paz à Paris, c'est confirmé

L’intérêt du Paris Saint-Germain pour Nico Paz se confirme, mais le double champion d’Europe va devoir batailler avec trois géants de Premier League pour le prodige argentin de Côme.

Toujours en quête de renforts supplémentaires pour améliorer la compétitivité de son équipe, Luis Enrique a jeté son dévolu sur Nico Paz. L’entraîneur espagnol est un grand fan du milieu offensif de Côme et, comme indiqué par ailleurs, l’Argentin pourrait faire l’objet d’une offre parisienne l’été prochain. Auteur de 3 buts et 3 passes décisives en Série A depuis le début de la saison, l’international argentin (14 sélections) risque d’être l’attraction principale du prochain mercato en Europe.

Le site Fichajes confirme en tout cas que Luis Enrique et Luis Campos en font leur priorité dans le secteur offensif. L’ancien milieu offensif du Real Madrid est parfaitement adapté au style de jeu parisien et le staff le perçoit comme un joueur total, capable d’évoluer dans le milieu de terrain ou parmi les trois attaquants. Le média espagnol affirme en revanche que pour s’attacher les services de Nico Paz, le PSG va devoir batailler car les clubs intéressés sont nombreux.

Lire aussi PSG : Luis Enrique valide la signature de Nico Paz

La source croit savoir que Chelsea, Arsenal et Manchester United sont également prêts à faire chauffer la carte pour enrôler Nico Paz au nez et à la barbe du Paris SG. Un autre cador européen peut faire de l’ombre au club Bleu et Rouge : le Real Madrid. Le vice-champion d’Espagne en titre dispose d’une clause de rachat à 80 millions d’euros, valable uniquement cet été, pour rapatrier Nico Paz. Autant dire que ce dossier est loin d’être gagné pour le Paris Saint-Germain.

Le PSG est déterminé à s'offrir Nico Paz

L’Argentin, qui dispose d’un contrat jusqu’en juin 2028 avec Côme, va en tout cas devoir prendre une décision dans les mois à venir. Une prolongation ou un transfert, le natif de Santa Cruz devra probablement trancher. Le PSG croit en tout cas en ses chances de rafler la mise. La question est de savoir quelle somme le club de la capitale française est prêt à investir au maximum pour s’offrir le talentueux et très convoité Nico Paz.