LdN : La France de Zidane se fait mater par Italie

5e journée de la Ligue des Nations :

San Siro, Milan (Italie)

Italie - France : 3-1.

Buts : Pio Esposito (26e, 75e sp), Frattesi (63e) pour l’Italie ; Olise (10e) pour la France.

Malgré l'ouverture du score de Michael Olise en début de match, l'équipe de France de Zinédine Zidane s'est faite complètement renverser par l'Italie à San Siro ce jeudi soir lors de l'avant-dernière journée de la Ligue des Nations (1-3).

Suite à un avant-match électrique, avec notamment les sifflets des Italiens pour La Marseillaise, la France débutait parfaitement son match à San Siro ! Puisqu’après une première occasion du capitaine du soir Rabiot (9e), Olise ouvrait la marque. Profitant d’une grossière erreur de relance de Donnarumma dans l’axe, l’attaquant du Bayern Munich récupérait directement le ballon avant de dribbler dans la surface et de conclure d’un tir rasant (0-1 à la 10e).

Par la suite, le gardien italien se rachetait en sortant une belle opportunité de Barcola (17e), puis l’Italie revenait dans la partie avant la demi-heure de jeu. Plus prompt que Gusto sur son côté gauche, Cambiaghi débordait le long de la ligne de but jusqu’à délivrer un centre au premier poteau sur Pio Esposito, qui trompait Maignan entre les jambes d'un tir précis (1-1 à la 26e). La fin de la première période était à l’avantage des Bleus, avec une opportunité de Cherki (32e) et un poteau de Barcola (35e), mais les 22 acteurs rentraient dos à dos à la pause (1-1 à la 45e).

Au retour des vestiaires, la France mettait le feu dans la défense de la Squadra Azzurra. Cherki trouvait à son tour le poteau (52e), puis Rabiot se heurtait à Donnarumma (58e), sans réussir à trouver la faille. Et en contre, l’Italie obtenait un penalty pour une faute de Gusto sur Cambiaghi (59e). Une offrande que Sebastiano Esposito ne saisissait pas sachant que l’attaquant de Sassuolo envoyait son tir à côté de la cage de Maignan (60e). Ce n’était que partie remise pour l’Italie, qui passait devant au tableau d'affichage dans la foulée. Fraîchement entré en jeu, Dimarco centrait sur Frattesi, qui marquait d’une reprise au premier poteau (2-1 à la 63e).

Derrière au score, la France ne réagissait pas et c’est l’Italie qui faisait le break dans le dernier quart d’heure... Pour une faute d’Upamecano sur Vergara, la Squadra Azzurra obtenait un nouveau penalty, que Pio Esposito transformait sans trembler (3-1 à la 75e). Malgré de nombreux changements en fin de match, avec notamment les premières minutes de Kroupi ou Mayulu sous le maillot tricolore, la France n'arrivait pas à revenir dans la partie et perdait pour la toute première fois de son histoire à San Siro (1-3).

À cause de cette défaite, la première sous l'ère Zinédine Zidane, la France perd sa première place du Groupe 1 de la Ligue A. À égalité avec son adversaire italien du soir avec 10 points, la bande de Zidane est derrière à la différence de buts particulière. En embuscade, la Belgique n'a qu'un seul point de retard. Autant dire que la France n'est pas encore qualifiée et devra même dominer la Turquie dimanche pour voir les quarts de finale de la Ligue des Nations, pendant que les Italiens et les Belges s'affronteront pour une autre place en phase finale.