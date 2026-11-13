Aller au contenu
Italie-France : Mbappé envoie des SMS sur le banc, il prend cher

Italie-France : Mbappé envoie des SMS sur le banc, il prend cher

Equipe de France
parCorentin Facy
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Forfait pour le match contre l’Italie ce jeudi, Kylian Mbappé n’a toutefois pas quitté le groupe français. L’attaquant du Real Madrid était sur le banc à San Siro et son attitude en a surpris plus d’un.
Forfait pour trois des quatre matchs du rassemblement précédent, Kylian Mbappé a de nouveau été contraint de laisser sa place ce jeudi face à l’Italie à San Siro. Le capitaine des Bleus a ressenti une gêne à l’entraînement à 48 heures de la rencontre et aucun risque n’a été pris par Zinedine Zidane. Au contraire de Pierre Kalulu ou encore d’Aurélien Tchouaméni, l’ancien Parisien n’a lui pas été renvoyé en club car il postule à une place face à la Turquie dimanche à Bordeaux. Kylian Mbappé était d’ailleurs présent sur le banc des Bleus.

Mbappé en détente totale à San Siro

En revanche, son attitude n’a pas vraiment été celle d’un capitaine. Au contraire, l’attaquant de 27 ans a surpris par son détachement, rigolant aux éclats à plusieurs reprises avec Marcus Thuram, forfait mais aussi présent sur le banc. Plus surprenant encore, les images de Kylian Mbappé, téléphone à la main, en plein match entre son équipe et la Squadra Azzurra. Des images qui n’ont pas du tout plu aux supporters français.
« Mbappé n’a aucun respect pour l’institution qu’est l’équipe de France. Un capitaine assis, en train de rigoler sur son téléphone pendant un match… Mais certains vont encore lui trouver des excuses, comme d’habitude », « Mbappé était plus concentré sur son téléphone que sur le match de ses coéquipiers (est ce digne d'un capitaine ?) », « Mbappé avec son téléphone sur le banc au calme » ou encore « Ça choque que moi de voir Mbappé avec son téléphone sur le banc de touche ? » peut-on lire sur les réseaux sociaux, où l’attitude du capitaine français dérange beaucoup. De nouvelles critiques à l’égard d’un joueur qui, malgré son immense talent qui l’a propulsé à la 2e place du Ballon d’Or, peine terriblement à faire l’unanimité dans son pays.
Articles Recommandés
Nuamah Et Sulc Vendus La Dncg Terrorise Lol
OL

Nuamah et Sulc vendus, la DNCG terrorise l'OL

Edf Zidane Fragilise Par Une Decision Absurde
Equipe de France

EdF : Zidane fragilisé par une décision absurde

Edf Zidane Accepte Le Depart Dupamecano
Equipe de France

EdF : Zidane accepte le départ d'Upamecano

Pochettino A Mu Cest Fait
Premier League

Pochettino à MU, c’est fait

Fil Info

Nuamah et Sulc vendus, la DNCG terrorise l'OL
EdF : Zidane fragilisé par une décision absurde
EdF : Zidane accepte le départ d'Upamecano
Pochettino à MU, c’est fait
LdN : Programme TV et résultats des matchs du vendredi 13 novembre
TV : France - Turquie, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
Les deux erreurs de débutant de Zidane ont plombé les Bleus
EdF : Le flop Malo Gusto donne raison à Zidane
LdN : Programme TV et résultats des matchs du jeudi 12 novembre

Derniers commentaires

OM : Des années d'attente, Rodolphe Saadé achète enfin

Et qu'en à t'on à cirer ???? Quel rapport avec le foot ??????

Le PSG va dominer l'Europe pendant 10 ans, il l'annonce

C'est pas prêt de changer en tout cas

OM : La tribune sud fermée contre Le Mans

Contre Toulouse c'est évidemment la tribune Nord qui était fermée et pas la Sud... Bon une absence de la partie haute de la tribune Sud à savoir les south winner, ne peut être qu'une bonne chose pour le foot

LdN : La France de Zidane se fait mater par Italie

Sergio et ses délires... Justement les médias comme la plupart des fans et suiveurs du PSG ne comprenaient pas ce choix de mettre Doué en 9. Il ne joue jamais à ce poste donc aucune surprise que ça n'ait pas marché. Barcola ne servant qu'à rater le cadre, il aurait dû mettre Doué à gauche et tenter Mayulu en 9 faute des titulaires et remplaçants habituels Gusto ayant joué avec l'Italie tout le match, il aurait été bien de voir Zaire Emery en def droit car il lui est largement supérieur (c'est pas nouveau, ça fait plus d'un an qu'il devrait avoir le poste en EDF) Enfin en def droit, Hernandez qui a bouffé yamal aurait fait un bien fou.

Les deux erreurs de débutant de Zidane ont plombé les Bleus

Gusto hors de forme aurait dû être sorti à la mi-temps . Truffert plutôt "bon " remplacé par Diouf qui n'est ni gaucher ni latéral ??? ZZ est en apprentissage et cela se voit et se paye cash .

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
2310721221012
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
21106311477
3Paris logo
Paris
201062217107
4Olympique Marseille logo
O. Marseille
181060422148
5Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
17105231596
6Nice logo
Nice
171052315123
7Monaco logo
Monaco
161044213112
8Rennes logo
Rennes
161051421210
9Brest logo
Brest
151043318126
10Lorient logo
Lorient
1510433981
11Lens logo
Lens
131041517152
12Toulouse logo
Toulouse
131034315141
13Strasbourg logo
Strasbourg
10103161822-4
14Auxerre logo
Auxerre
10103161324-11
15Le Mans logo
Le Mans
8101541219-7
16Angers SCO logo
Angers SCO
810226919-10
17Troyes logo
Troyes
810226717-10
18Le Havre logo
Le Havre
210028922-13

Loading