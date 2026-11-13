Italie-France : Mbappé envoie des SMS sur le banc, il prend cher

Forfait pour le match contre l’Italie ce jeudi, Kylian Mbappé n’a toutefois pas quitté le groupe français. L’attaquant du Real Madrid était sur le banc à San Siro et son attitude en a surpris plus d’un.

Forfait pour trois des quatre matchs du rassemblement précédent, Kylian Mbappé a de nouveau été contraint de laisser sa place ce jeudi face à l’Italie à San Siro. Le capitaine des Bleus a ressenti une gêne à l’entraînement à 48 heures de la rencontre et aucun risque n’a été pris par Zinedine Zidane. Au contraire de Pierre Kalulu ou encore d’Aurélien Tchouaméni, l’ancien Parisien n’a lui pas été renvoyé en club car il postule à une place face à la Turquie dimanche à Bordeaux. Kylian Mbappé était d’ailleurs présent sur le banc des Bleus.

Mbappé en détente totale à San Siro

En revanche, son attitude n’a pas vraiment été celle d’un capitaine. Au contraire, l’attaquant de 27 ans a surpris par son détachement, rigolant aux éclats à plusieurs reprises avec Marcus Thuram, forfait mais aussi présent sur le banc. Plus surprenant encore, les images de Kylian Mbappé, téléphone à la main, en plein match entre son équipe et la Squadra Azzurra. Des images qui n’ont pas du tout plu aux supporters français.

« Mbappé n’a aucun respect pour l’institution qu’est l’équipe de France. Un capitaine assis, en train de rigoler sur son téléphone pendant un match… Mais certains vont encore lui trouver des excuses, comme d’habitude », « Mbappé était plus concentré sur son téléphone que sur le match de ses coéquipiers (est ce digne d'un capitaine ?) », « Mbappé avec son téléphone sur le banc au calme » ou encore « Ça choque que moi de voir Mbappé avec son téléphone sur le banc de touche ? » peut-on lire sur les réseaux sociaux, où l’attitude du capitaine français dérange beaucoup. De nouvelles critiques à l’égard d’un joueur qui, malgré son immense talent qui l’a propulsé à la 2e place du Ballon d’Or, peine terriblement à faire l’unanimité dans son pays.