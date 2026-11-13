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LdN : La France éliminée, la catastrophe est possible

Ligue des Nations
parCorentin Facy
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Battue par l’Italie jeudi soir à San Siro, l’équipe de France n’est plus première de son groupe de Ligue des Nations. Une élimination dimanche est possible en fonction du résultat face à la Turquie.
En excellente position dans son groupe de Ligue des Nations avant de se déplacer à San Siro jeudi soir, l’équipe de France a pris une véritable claque derrière la tête en s’inclinant face à l’Italie (3-1). La défaite fait mal dans les têtes, avec de vrais motifs d’inquiétude comme la défense ou le manque de solutions offensives en raison des blessures. Mais le revers en Italie est aussi et surtout préjudiciable sur le plan comptable. Les hommes de Zinedine Zidane ne sont plus premiers de leur groupe alors qu’il ne reste plus qu’une journée et qu’il faut terminer dans le top 2 pour se qualifier en quart de finale de la Ligue des Nations.
Il existe d’ailleurs un scénario qui éliminerait l’équipe de France dimanche soir. En cas de défaite contre la Turquie et de victoire de la Belgique face à l’Italie dans le même temps, les coéquipiers de Kylian Mbappé glisseraient à la troisième place du groupe et ne participeraient donc pas aux quarts de finale de la Ligue des Nations en mars prochain. En revanche, un match nul assurerait aux Bleus une qualification. Une défaite pourrait aussi suffire si la Belgique ne gagne pas face aux Italiens. Notons que si la France et l’Italie gagnent dimanche contre la Turquie et la Belgique, ce sera l’Italie qui terminera première du groupe, pour avoir glané quatre points contre les Bleus au cours de la double-confrontation.

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c'est admis par le staff le téléphone ?

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pierre sage ... salaire compatible ,???

Nuamah et Sulc vendus, la DNCG terrorise l'OL

merci Maubelan-OL de me rafraichir la mémoire , il y en a certains de la liste , que j'avais carrément oubliés .

EdF : Dugarry commence à lâcher Zidane

tu sais trés bien qu'en france c'est que de la culture de l'instant

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Si le Milan paye une indemnité compensatrice... l'OL le renverra illico à Milan !!

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