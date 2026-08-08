OM : Lorenzi oblige un joueur à baisser son salaire

Y avait bcp plus simple avec des joueurs libres à ce poste, en début de mercato...
flop...
8 à 10 millions pour l'OL ? ^^
La pire Coupe du Monde de l'histoire du Football.
ils ont déjà plus dépensé que tous les clubs de ligue macdo réunis hors quatar.. ils veulent juste profitez au maximum des clubs qui sont beaucoup plus mal lotis qu'eux c'est la loi du plus fort tout simplement..
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🚨| EXCLU 🔵⚪️ 🇲🇦 ‼️Un club du Qatar 🇶🇦 s’intéresse au profil d’Amine Harit. Selon nos informations, le joueur souhaite rester à Marseille. Il espère être conservé et profiter du dégraissage de l'effectif pour obtenir du temps de jeu. De son côté, l'OM lui demande de revoir son