OM : Lorenzi oblige un joueur à baisser son salaire

Dans un contexte d'urgence financière, l'Olympique de Marseille doit trouver des économies à faire partout où c'est possible. En demandant une baisse de salaire à ses joueurs, par exemple, alors qu'Amine Harit a été convié à accepter de réduire le sien pour pouvoir rester.

Les supporters de l' OM ne passent pas le meilleur été de leur vie d'amoureux du club. Après plusieurs années d'une gestion bien trop gourmande, le club de la cité phocéenne se retrouve au pied du mur et doit désormais tout faire pour inverser la tendance. Grégory Lorenzi a la lourde responsabilité de trouver comment épargner la qualité générale de l'effectif face aux sacrifices exigés par les comptes du club.

Forcément, le recrutement sans vente préalable est impossible, et même avec les départs de Mason Greenwood et de Pierre-Emerick Aubameyang, le directeur sportif phocéen ne s'en sort pas. A ce jour, aucune recrue n'a été officialisée. Bruno Genesio va devoir faire avec les moyens du bord, et probablement uniquement avec les cartes qu'il a déjà en main.

Harit veut rester, mais...

Et même ça, ça risque d'être compliqué. Comme l'indique La Minute OM sur X, Amine Harit, qui est convoité par un club venu du Qatar, ne veut pas quitter Marseille. Dans l'idée, la direction phocéenne ne s'y oppose pas, mais à une seule condition : si l'ancien joueur du FC Nantes veut rester, il devra accepter de réduire son salaire. A ce jour, Harit n'est pas nécessairement dans le top des plus gros salaires du club, bien qu'il émarge tout de même à 3,1 millions d'euros par an selon les chiffres Capology.

La situation d'Amine Harit risque de frapper d'autres joueurs. Si tous disposent d'un bon de sortie, tous les joueurs n'ont pas forcément envie de quitter la Canebière. Auquel cas, ils devront sans aucun doute eux aussi accepter de réduire leurs émoluments pour porter le maillot phocéen la saison prochaine. Une nouvelle preuve, s'il en fallait, que la situation marseillaise est dramatique.