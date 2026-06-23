EdF : Haaland provoque la France, Deschamps va apprécier

La Norvège a pris le meilleur sur le Sénégal à la Coupe du monde et a validé sa qualification pour les seizièmes de finale de la compétition. De quoi ravir Erling Haaland avant d’affronter les Bleus.

L’ équipe de France et la Norvège s’affronteront dans la peau de deux formations qualifiées ce vendredi soir. Les Bleus ont fait le travail face à l’Irak tandis que les coéquipiers d’Erling Haaland ont battu le Sénégal. Erling Haaland a notamment encore fait parler la poudre dans ce Mondial, en inscrivant deux buts contre les Lions de la Teranga. La star de Manchester City savoure ce moment avec sa sélection et n’a pas vraiment envie de se projeter sur la rencontre face à l’équipe de France. D’ailleurs, il estime que son pays ne fera pas le poids face… au futur vainqueur de la compétition.

Haaland prévient la France

Au sortir de la belle victoire contre le Sénégal, l’ancien de Dortmund a en effet prévenu : « Honnêtement, je me moque un peu de ce match contre la France. On est qualifiés. On a réussi à passer, ce qui est incroyable, donc ce match ne m’intéresse pas plus que ça. Ils vont probablement gagner contre nous et gagneront sûrement le Mondial. »

Cette sortie permettra peut-être de relâcher la pression côté norvégien, la sélection ayant déjà réussi l’exploit de sortir de sa poule. Mais attention à la Norvège, qui ne s’avancera pas en victime, même si certains joueurs pourraient être laissés au repos. Il sera important pour les deux équipes de viser la première place afin d’éviter un parcours trop difficile par la suite. Erling Haaland aura également à cœur de prouver sa valeur face à l’une des favorites pour le titre à la Coupe du monde. En tout cas, les propos du Norvégien devraient attirer l’attention des joueurs de l’équipe de France.