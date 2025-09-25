EdF : Deschamps, une liste sous la pression du PSG

Le soit disant Lyonnais, je te remercie d avoir regardé OM-PSG mais ta rage du club ainsi que ton complexe face aux Marseilllais ne doit pas te faire inventer des expulsions comme pour Hojbjerg La seule expulsion doit etre pour Ramos
tu as pas raler quand ils ont pas montrer le revelateur du but de lyon avec le hors jeu de fofana ou weah le couvre peut etre
Son club a gagné et il ne parle que d'une seule chose...le PSG 😆 #passionpsg
monsieur les oeuillere oui normal vu que hojbjerg ne l'a pas ete aussi. dans le cas contraire il aurais du prendre jaune aussi
J ai bien revu le match est 5 jaunes + 1 rouge pour rien pour vous est un scandale Sans meme parler de la chaîne du Qatar qui n ont pas montré en gros plan qui remet le ballon a Pavard pour le but refusé ainsi que le révélateur pour le HJ de Aubameyang quand il se fait pousser dans la surface Encore une mascarade arbitrale et je comprend tout a fait De Zerbi d avoir pete un câble meme si il s excuse apres ( pour la forme )
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|12
|5
|4
|0
|1
|6
|13
|7
|12
|5
|4
|0
|1
|6
|10
|4
|12
|5
|4
|0
|1
|4
|7
|3
|12
|5
|4
|0
|1
|3
|8
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|5
|13
|8
|9
|5
|3
|0
|2
|6
|10
|4
|9
|5
|3
|0
|2
|3
|8
|5
|8
|5
|2
|2
|1
|-1
|7
|8
|6
|5
|2
|0
|3
|-2
|7
|9
|6
|5
|2
|0
|3
|-2
|4
|6
|6
|5
|2
|0
|3
|-3
|9
|12
|6
|5
|2
|0
|3
|-3
|6
|9
|5
|5
|1
|2
|2
|-1
|3
|4
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|9
|11
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|6
|8
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|3
|5
|4
|5
|1
|1
|3
|-7
|6
|13
|1
|5
|0
|1
|4
|-8
|5
|13
