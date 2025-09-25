EdF : Deschamps, une liste sous la pression du PSG

Dans une semaine, Didier Deschamps donnera sa liste pour les prochains matchs de l'équipe de France. Le PSG va forcément peser dessus après la polémique de la dernière trêve.

Le début du mois d’octobre coïncidera comme chaque année, mais pour la dernière fois, à la deuxième trêve internationale. L’équipe de France tentera de faire un pas de plus vers la qualification à la Coupe du monde 2026 après ses victoires sur l’Islande et l’Ukraine en septembre. L’Azerbaïdjan et l’Islande à nouveau seront au programme, mais Didier Deschamps va surtout devoir se creuser les méninges pour avoir un groupe cohérent et proche de l’ossature qu’il aime retrouver.

Dans une semaine, le sélectionneur national doit en effet dévoiler son groupe, et s’était surtout offert une polémique XXL en sollicitant plusieurs joueurs du PSG, avec blessure au bout. Pour le mois d’octobre, Ousmane Dembélé ne sera pas rétabli, et le Ballon d’Or 2025 sera donc laissé au repos. Si Désiré Doué est proche d’un retour et pourrait être apte pour le match face à Barcelone fin septembre, L’Equipe affirme qu’il n’est pas certain du tout que Didier Deschamps prenne le « risque » de solliciter l’ancien rennais. Les chances de le voir être laissé au repos pour éviter une deuxième blessure en deux rassemblements et mettre le PSG en furie, sont donc très importantes.

Une surprise dans la liste de Deschamps ?

De quoi laisser de la place à des joueurs moins habitués, comme Hugo Ekitike ou Kingsley Coman, mais les candidats ne sont pas ni nombreux. Rayan Cherki est toujours blessé, Randal Kolo-Muani ne joue pas à Tottenham et intégrer un nouveau joueur dans le groupe n’est pas dans les habitudes de Didier Deschamps. Il n’aura peut-être pas le choix la semaine prochaine au moment de donner sa liste, même si beaucoup de choses peuvent encore se passer sur les terrains d’ici là. Nul doute en tout cas que le PSG sera attentifs aux décisions du sélectionneur national, qui sait qu’il possède normalement un effectif capable de disputer ces matchs internationaux sans mettre en danger la qualification des Bleus pour le Mondial.