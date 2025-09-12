edf le psg met la pression deschamps prefere en rire deschamps 53 398573

EdF : Après le PSG, Madrid met la pression sur Deschamps

Equipe de France12 sept. , 18:00
parEric Bethsy
Exclu face à l’Islande (2-1) mardi, Aurélien Tchouaméni attend de connaître sa sanction. Sa suspension pourrait l’empêcher de participer au prochain rassemblement de l’équipe de France. La situation n’a pas échappé à la presse madrilène qui demande déjà au sélectionneur Didier Deschamps d’épargner le milieu du Real.
Aucune contestation possible. L’arbitre Antonio Nobre avait dans un premier temps sorti un carton jaune contre Aurélien Tchouaméni. Mais l’exclusion directe décidée après visionnage des images à la VAR était la bonne décision. Le milieu de l’équipe de France a lui-même reconnu que son tacle au niveau du tibia de l’Islandais Jon Dagur Thorsteinsson méritait la couleur rouge.
« J’ai revu les images, et oui, c’était mérité, a reconnu le Français lors de l’inauguration d’un stade à son nom à Artigues-près-Bordeaux. Ce n’était pas volontaire mais c’était un mauvais geste, j’ai essayé de récupérer le ballon et il y a eu un peu trop d’agressivité, un peu trop d’engagement. Cela fait partie du jeu, je continue à apprendre, je suis encore jeune. On va se servir de ça pour la suite. (...) Même si ce n’était pas volontaire, ça aurait pu être encore plus dangereux. » Si la FIFA dresse la même analyse, Aurélien Tchouaméni s’expose à une suspension de plus d’un match.

PSG : Dembélé absent près de 2 mois !
Dembélé rentre à Paris, Deschamps s'explique
Dans ce cas, l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux manquerait les rencontres des éliminatoires du Mondial 2026 contre l’Azerbaïdjan et l’Islande les 10 et 13 octobre. Ce serait une excellente nouvelle pour le Real Madrid et son entraîneur Xabi Alonso qui considère le milieu défensif comme un pilier de son équipe. Alors au cas où l’instance décidait de ne sanctionner le Merengue que d’un match de suspension, la presse madrilène met déjà la pression. « Il serait normal que le sélectionneur né à Bayonne ne compte pas sur lui et qu'il reste à Madrid. Le numéro 14 pourra se reposer en octobre », écrit le quotidien As au moment où le Paris Saint-Germain tente aussi d'influencer les choix de Didier Deschamps après les blessures de Désiré Doué et d'Ousmane Dembélé.
Derniers commentaires

Grand ami de Rowe, Rabiot balance un tacle à l’OM

Tu dois dire quoi de la gestion de ton ancien joueur de tennis 🤣

Grand ami de Rowe, Rabiot balance un tacle à l’OM

D'accord avec ton analyse.

Samuel Umtiti arrive à Lyon pour une grande annonce

Putain, la chance...!!

80 ME perdus, le Barça victime d’un énorme vol

bha faut surtt revenir a des prix normaux, le cout de fsbrication dépasse pas 5€ et ils le vendent 120-150€

OM-PSG : Luis Enrique prépare des surprises

C'est sûr c'est l'occasion pour eux de briller et de prouver qu'ils meritent plus fe temps de jeu. Un mal pour un bien en quelques sortes.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
LOSC Lille
732107114
4
Monaco
63201264
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
Angers SCO
43111022
9
Rennes
43111-325
10
O. Marseille
33102154
11
Le Havre
33102-156
12
Nice
33102-145
13
Nantes
33102-112
14
Auxerre
33102-224
15
Paris
33102-358
16
Lorient
33102-358
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

