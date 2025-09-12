EdF : Après le PSG, Madrid met la pression sur Deschamps

Exclu face à l’Islande (2-1) mardi, Aurélien Tchouaméni attend de connaître sa sanction. Sa suspension pourrait l’empêcher de participer au prochain rassemblement de l’équipe de France. La situation n’a pas échappé à la presse madrilène qui demande déjà au sélectionneur Didier Deschamps d’épargner le milieu du Real.

Aucune contestation possible. L’arbitre Antonio Nobre avait dans un premier temps sorti un carton jaune contre Aurélien Tchouaméni. Mais l’exclusion directe décidée après visionnage des images à la VAR était la bonne décision. Le milieu de l’équipe de France a lui-même reconnu que son tacle au niveau du tibia de l’Islandais Jon Dagur Thorsteinsson méritait la couleur rouge.

« J’ai revu les images, et oui, c’était mérité, a reconnu le Français lors de l’inauguration d’un stade à son nom à Artigues-près-Bordeaux. Ce n’était pas volontaire mais c’était un mauvais geste, j’ai essayé de récupérer le ballon et il y a eu un peu trop d’agressivité, un peu trop d’engagement. Cela fait partie du jeu, je continue à apprendre, je suis encore jeune. On va se servir de ça pour la suite. (...) Même si ce n’était pas volontaire, ça aurait pu être encore plus dangereux. » Si la FIFA dresse la même analyse, Aurélien Tchouaméni s’expose à une suspension de plus d’un match.

Dans ce cas, l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux manquerait les rencontres des éliminatoires du Mondial 2026 contre l’Azerbaïdjan et l’Islande les 10 et 13 octobre. Ce serait une excellente nouvelle pour le Real Madrid et son entraîneur Xabi Alonso qui considère le milieu défensif comme un pilier de son équipe. Alors au cas où l’instance décidait de ne sanctionner le Merengue que d’un match de suspension, la presse madrilène met déjà la pression. « Il serait normal que le sélectionneur né à Bayonne ne compte pas sur lui et qu'il reste à Madrid. Le numéro 14 pourra se reposer en octobre », écrit le quotidien As au moment où le Paris Saint-Germain tente aussi d'influencer les choix de Didier Deschamps après les blessures de Désiré Doué et d'Ousmane Dembélé.