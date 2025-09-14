ICONSPORT_269776_0594

Zidane arrive, un joueur de Deschamps l'annonce

Equipe de France14 sept. , 20:40
parNathan Hanini
Après la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps laissera sa place de sélectionneur de l’équipe de France. Le successeur de l’ancien joueur de la Juventus semble tout trouvé, Zinedine Zidane. Interrogé sur le sujet, Aurélien Tchouaméni n’a pas de doute sur la réussite de l’ancien entraîneur du Real Madrid.
C’est un secret de polichinelle depuis plusieurs mois. Le favori de la succession de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France reste Zinedine Zidane. L’ancien entraîneur du Real Madrid est sur toutes les lèvres. Pour rappel, Deschamps quittera son poste après la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. L’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille a pour ambition de remporter une nouvelle Coupe du monde avant de laisser son siège vacant. Interrogé sur la question, Aurélien Tchouaméni a laissé sous-entendre qu’il serait ravi d’évoluer sous la houlette du ballon d'or 1998.
« On sait tous qui sera le nouveau sélectionneur. Vous le savez et je le sais. Et je lui souhaite le meilleur »
- Thierry Henry sur CBS cette semaine

Aurélien Tchouaméni attend Zidane

De passage dans l’émission Téléfoot de ce dimanche matin, le milieu de terrain du Real Madrid a évoqué plusieurs sujets avec Rio Mavuba. Les deux hommes ont échangé sur le futur des Bleus et Zidane. « Ça parle pour lui, quand on regarde ce qu’il a effectué en tant que joueur, mais aussi en tant qu'entraîneur. Il a le CV que tous les entraîneurs rêveraient d’avoir. Il n’y a pas de problème par rapport à ça. On est sûr que c’est un top entraîneur. Peu importe son prochain choix de club ou de sélection, il fera un super travail, » explique Aurélien Tchouaméni. L’ancien joueur des Girondins de Bordeaux a également évoqué son ambition de remporter la Coupe du monde. Le milieu de terrain du Real Madrid a tout de même salué le travail de Didier Deschamps avant de vivre sa dernière compétition à la tête des Bleus. 
