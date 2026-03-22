EdF : Deschamps a encore une mauvaise nouvelle pour Tolisso

Malgré le forfait de Manu Koné, blessé à une cuisse avec l'AS Roma, Didier Deschamps ne sélectionnera pas un milieu de terrain de remplacement pour la tournée de l’équipe de France aux USA. Une mauvaise nouvelle de plus pour le Lyonnais Corentin Tolisso…

Jeudi dernier, Didier Deschamps avait annoncé avoir choisi une liste élargie de 26 joueurs pour la tournée des Bleus aux États-Unis en cette fin de mois de mars. Histoire de prévoir la moindre blessure de dernière minute, le coach de l’ équipe de France avait donc pris plus d’éléments que prévu et il a plutôt bien fait vu que Manu Koné est forfait depuis quelques jours déjà. Sorti blessé lors du huitième de finale retour de l’Europa League entre l'AS Roma et Bologne jeudi dernier, le milieu de terrain de 24 ans est touché à la cuisse droite. Il ne partira donc pas avec les Bleus, qui vont s’envoler dès ce mardi aux USA, pour y disputer deux matchs amicaux de préparation contre le Brésil (26 mars) et la Colombie (29 mars).

Didier Deschamps ne remplacera pas Koné

Mais est-ce que Didier Deschamps prévoit de compenser ce forfait de Koné ? Pas du tout, selon les dernières informations de Fabrice Hawkins. « Didier Deschamps a décidé de ne pas prendre de milieu supplémentaire après le forfait de Manu Koné pour les matchs amicaux de l’équipe de France », a simplement lancé le journaliste de RMC sur les réseaux sociaux. Une très mauvaise nouvelle pour tous les joueurs qui espéraient encore marquer des points avec les Bleus en vue de la Coupe du Monde 2026, à l’image de Corentin Tolisso. Mais malgré un forfait à son poste, le Lyonnais ne reportera pas le maillot tricolore durant ce rassemblement international du mois de mars… De quoi rendre fou les supporters de l’OL et certains suiveurs des Bleus qui estiment que Tolisso aurait bien mérité une nouvelle chance avec la France à la vue de ses performances avec les Gones.