ICONSPORT_276316_0007
Didier Deschamps - sélectionneur de l'équipe de France

EdF : Deschamps a encore une mauvaise nouvelle pour Tolisso

Equipe de France22 mars , 23:00
parAlexis Rose
3
Malgré le forfait de Manu Koné, blessé à une cuisse avec l'AS Roma, Didier Deschamps ne sélectionnera pas un milieu de terrain de remplacement pour la tournée de l’équipe de France aux USA. Une mauvaise nouvelle de plus pour le Lyonnais Corentin Tolisso…
Jeudi dernier, Didier Deschamps avait annoncé avoir choisi une liste élargie de 26 joueurs pour la tournée des Bleus aux États-Unis en cette fin de mois de mars. Histoire de prévoir la moindre blessure de dernière minute, le coach de l’équipe de France avait donc pris plus d’éléments que prévu et il a plutôt bien fait vu que Manu Koné est forfait depuis quelques jours déjà. Sorti blessé lors du huitième de finale retour de l’Europa League entre l'AS Roma et Bologne jeudi dernier, le milieu de terrain de 24 ans est touché à la cuisse droite. Il ne partira donc pas avec les Bleus, qui vont s’envoler dès ce mardi aux USA, pour y disputer deux matchs amicaux de préparation contre le Brésil (26 mars) et la Colombie (29 mars).

Didier Deschamps ne remplacera pas Koné

Mais est-ce que Didier Deschamps prévoit de compenser ce forfait de Koné ? Pas du tout, selon les dernières informations de Fabrice Hawkins. « Didier Deschamps a décidé de ne pas prendre de milieu supplémentaire après le forfait de Manu Koné pour les matchs amicaux de l’équipe de France », a simplement lancé le journaliste de RMC sur les réseaux sociaux. Une très mauvaise nouvelle pour tous les joueurs qui espéraient encore marquer des points avec les Bleus en vue de la Coupe du Monde 2026, à l’image de Corentin Tolisso. Mais malgré un forfait à son poste, le Lyonnais ne reportera pas le maillot tricolore durant ce rassemblement international du mois de mars… De quoi rendre fou les supporters de l’OL et certains suiveurs des Bleus qui estiment que Tolisso aurait bien mérité une nouvelle chance avec la France à la vue de ses performances avec les Gones.

Lire aussi

OL : Tolisso termine son jeudi noir en larmesOL : Tolisso termine son jeudi noir en larmes
EdF : Les cinq joueurs dégoûtés par la liste de DeschampsEdF : Les cinq joueurs dégoûtés par la liste de Deschamps
3
Articles Recommandés
ICONSPORT_362657_0043
Liga

Liga : Le Real dompte l'Atlético dans un derby fou

ICONSPORT_362658_0018
Serie A

Serie A : L'Inter Milan cale encore à la Fiorentina

ICONSPORT_362644_0046
Ligue 1

L1 : Pas d'effet Vahid à Nantes, Strasbourg enterre le FCN

Fil Info

22 mars , 22:56
Liga : Le Real dompte l'Atlético dans un derby fou
22 mars , 22:41
Serie A : L'Inter Milan cale encore à la Fiorentina
22 mars , 22:41
L1 : Pas d'effet Vahid à Nantes, Strasbourg enterre le FCN
22 mars , 22:40
L1 : Programme TV et résultats de la 27e journée
22 mars , 22:20
OM : Blessure sérieuse pour Mason Greenwood ?
22 mars , 22:00
L'ASSE roule des mécaniques
22 mars , 21:43
Municipales : Aulas échoue, Doucet reste Maire de Lyon
22 mars , 21:22
EdF : Saliba forfait, une première pour Maxence Lacroix

Derniers commentaires

Municipales : Aulas échoue, Doucet reste Maire de Lyon

Toujours aussi bon perdant

L1 : Lille climatise l'OM et relance tout

comme ta mere

OM : Blessure sérieuse pour Mason Greenwood ?

ps pret de t arriver à toi....

Personne n'est aussi mal arbitré que l'OL, Fonseca en a marre

quelles stats???

EdF : Deschamps a encore une mauvaise nouvelle pour Tolisso

mdrrr. on verra avec le grd Zidane.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

Loading