Dembele France

EdF : Dembélé dans la tempête, Mbappé rappelle qui est le Ballon d'Or

Equipe de France21 juin , 23:00
parAlexis Rose
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Présents en conférence de presse à la veille du deuxième match de l’équipe de France à la Coupe du Monde 2026 face à l’Irak, Didier Deschamps et son capitaine Kylian Mbappé ont pris la défense d’Ousmane Dembélé.
Depuis un an et demi, Ousmane Dembélé est probablement le meilleur joueur au monde, en tout cas celui qui a permis au Paris Saint-Germain de remporter deux fois de suite la si célèbre Ligue des Champions. Ultra-performant en club, le Ballon d’Or 2025 est par contre beaucoup moins décisif en équipe de France. Décalé sur le côté droit ou dans l’axe du 4-2-3-1 de Didier Deschamps, qui préfère aligner Kylian Mbappé à la pointe de son attaque, Dembélé a vraiment du mal à afficher son meilleur niveau sous le maillot des Bleus. Juste une question de temps pour son capitaine, Kylian Mbappé.

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Dembélé « sera un joueur décisif pour nous »

« Je ne sais pas si Ousmane a été moins en vue contre le Sénégal. Ousmane est très tranquille, c'est le Ballon d'Or, il a la confiance du groupe et du staff. Il sait parfaitement comment fonctionne l'équipe de France. Il ne faut pas oublier qu'il a été blessé en fin de saison. Il sera un joueur décisif pour nous. Peut-être que la relation directe que j'ai avec Ousmane sur le terrain, on va la peaufiner. Quand je regarde les quatre offensifs, il n’y a pas de joueurs déconnectés », a expliqué, en conférence de presse avant le match contre l’Irak, Mbappé, qui estime donc que Dembélé va aussi prendre la lumière lors de ce Mondial au même titre qu’Olise face au Sénégal.

Dembélé « va monter en puissance »

Critiqué par les suiveurs des Bleus pour ses prestations plutôt timides avec la France, Dembélé peut aussi compter sur le soutien de son sélectionneur Didier Deschamps, qui pense que Dembélé va monter en puissance au fil de la Coupe du Monde 2026. « Ousmane, vous êtes sur son dos, il y a un nonosse à ronger... Il a eu une première mi-temps difficile, comme l'équipe, de par ce qu'a proposé le Sénégal et aussi parce qu'on a eu du déchet technique. Ousmane joue avant-centre au PSG, là ce n'est pas le cas. Il y a des réflexes naturels, donc il y a des ajustements à trouver. Il dépend des autres aussi. Je suis convaincu qu'il va monter en puissance », a avoué, en conférence de presse, le sélectionneur des Bleus, qui espère que Dembélé va enfin trouver le chemin des filets en Coupe du Monde. Et pourquoi pas face à l’Irak lundi soir à l’occasion du deuxième match des Bleus à Philadelphie.
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Une petite pensée pour tous les imbéciles qui viennent ici pour continuellement critiquer Kylian Mbappé. Ces imbéciles se reconnaitront. ^^

L'OL accepte de perdre 22 ME, le fiasco est total

tessmann n'a pas été recruté bien cher donc on peut ne rien perdre.. nuamah est jeune c'est un aillier qui peut plaire en angleterre.. si il fait une grosse saison ca peut vite monter a 30-35M

L'OL accepte de perdre 22 ME, le fiasco est total

facy t es nul Recruté pour 29 millions d’euros c'est 35M qu'on l'a acheté .. si encore t'avais 23 prit de OAO mais meme pas .. Par contre ok on economise le salaire mais serieux un oa simple a 7m...

Doku gate : L’Equipe lâche France Pierron

l'equipe ne doit pas se désolidarisé, ils doivent viré cette pauvre femme !!! mais qu'est ce qu'elle est teubé serieux, genre voir son enfant naitre est moins important que jouer au football ! qu'elle aille consulter un psy et qu'on ne voit plus jamais sa gueule, ce serait un homme qui aurait dit ca, il aurait été ly cher et viré, donc pareil pour ellen qu'elle degage qu'on voit plus jamais sa sale tronche !

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