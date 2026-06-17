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EdF : Olise pose un sérieux problème à Dembélé

Mondial 202617 juin , 21:30
parFoot01 avec Reuters
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Si Ousmane Dembélé est arrivé au Mondial en espérant que ses deux dernières saisons en club lui permettraient enfin de s’imposer comme l’un des piliers de l'équipe de France, l'entrée en lice des Bleus a, au contraire, rappelé sa difficulté à s'imposer.
Malgré tout son succès avec le Paris Saint-Germain, où il s'est réinventé comme créateur principal et parmi les attaquants les plus influents d'Europe, le Ballon d'Or 2025 continue de chercher sa place en équipe nationale.
La victoire mardi face au Sénégal (3-1) l'a une nouvelle fois illustré.
Alors que la sélection de Didier Deschamps a fait preuve d’une qualité offensive suffisante pour venir à bout des "Lions de la Teranga", Ousmane Dembélé a une nouvelle fois peiné à se rendre indispensable dans une attaque qui semble de plus en plus tourner autour de Kylian Mbappé et de Michael Olise.
L’émergence de Michael Olise complique la quête d'Ousmane Dembélé de devenir l'un des leaders offensifs de la France. Le meneur de jeu du Bayern de Munich a rapidement développé une complicité avec Kylian Mbappé, avec lequel il a beaucoup combiné mardi.
Le joueur du PSG a même été placé sur l'aile droite en seconde période pour laisser le coeur du jeu à Michael Olise. Dans ce schéma, "Dembouz" peine encore à définir pleinement son rôle.
"Le point à travailler, c'est que fait-on d'Ousmane Dembélé ?", s'est demandé le champion du monde 1998 Bixente Lizarazu dans les colonnes de L’Équipe.
"Comment le positionner pour l'avoir dans les meilleures dispositions et pour avoir le Ousmane Dembélé du Paris Saint-Germain ? Pour l'instant, que ce soit sur les matches amicaux ou ce premier match, il n'a pas son expression habituelle. Sur un match comme celui-là, Dembélé, il rentre, il va sur le banc et il se pose des questions."
Didier Deschamps continue de croire en sa capacité à déstabiliser les défenses adverses et à créer du danger, mais le défi auquel est confronté le sélectionneur français devient de plus en plus clair.
Il ne s’agit plus de trouver une place pour Ousmane Dembélé dans le onze de départ, mais de lui trouver un rôle qui lui permette d’être aussi influent qu’au PSG. S’il n’y parvient pas, le joueur de 29 ans pourrait bien finir sur le banc.

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Fofana après Moreira, l'OL se fait dépouiller

C'est possible c'est clair, mais j'ai tendance a faire confiance a notre cellule.

Fofana après Moreira, l'OL se fait dépouiller

Et ? C'est censé être rassurant ? Tu penses vraiment que des joueurs de ce niveau, il suffit de se baisser pour en trouver ? On ne peut pas faire partir nos deux ailiers gauches sans se mettre en danger pour cette saison. Si on se rate, c'est beaucoup plus que leur prix de venet que l'on va perdre et le cercle vicieux va faire très mal.

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Une invention des journalopes !

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Encore une invention des journalopes !

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Le problème c'est que même si l'OL est racheté par kang en coopération avec Ares ça ne pourra se faire qu'après réduction du déficit et dans ce mercato et pour la saison prochaine le but c'est de faire des rentrées d'argent le plus possible et essayer de compenser avec des renforts à moindre coût

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