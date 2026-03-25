EdF : Benzema de retour ? Ils veulent rappeler Griezmann

"sous peine de pleurer doublement avec cette clause." Ok merci modo,ça va encore attiré les bas du front en tout genre
Majin Tu peux pas comparé, Lens joue clairement le titre face au PSG. Le PSG a un effectif pour tenir sur plusieurs compétitions,tout comme Strasbourg et sa tripoté de joueurs made in Chelsea
il va prendre 2 matchs
Alignons alors TOUTES les règles & avantages, DNCG, fiscalité, revenus et liberté des fédérations à accorder ou non les reports de match, ça l'ouvrirait moins ...
pompier pyromane .. meme si je trouve que pompier est trop genereux pour lui
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|60
|26
|19
|3
|4
|58
|22
|36
|59
|27
|19
|2
|6
|54
|24
|30
|49
|27
|15
|4
|8
|54
|35
|19
|47
|27
|14
|5
|8
|41
|29
|12
|47
|27
|14
|5
|8
|42
|34
|8
|46
|27
|14
|4
|9
|47
|38
|9
|44
|27
|12
|8
|7
|43
|37
|6
|40
|27
|11
|7
|9
|43
|33
|10
|37
|27
|10
|7
|10
|38
|32
|6
|37
|27
|9
|10
|8
|37
|41
|-4
|36
|27
|10
|6
|11
|34
|39
|-5
|32
|27
|9
|5
|13
|24
|37
|-13
|31
|27
|7
|10
|10
|32
|43
|-11
|27
|27
|6
|9
|12
|22
|35
|-13
|27
|27
|7
|6
|14
|32
|52
|-20
|22
|27
|5
|7
|15
|22
|36
|-14
|17
|26
|4
|5
|17
|24
|45
|-21
|14
|27
|3
|5
|19
|25
|60
|-35
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