EdF : Benzema de retour ? Ils veulent rappeler Griezmann

L’équipe de France se retrouve pour un dernier rassemblement avant le début de la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. Pourtant, c’est un joueur hors du groupe qui concentre les débats récemment, Antoine Griezmann. Le deuxième meilleur passeur de l’histoire des Bleus doit-il retrouver la sélection ?

Antoine Griezmann posera ses valises aux États-Unis cet été pour débuter son rêve américain. Mais il n’est pas question de Coupe du monde pour l’instant. À 35 ans, le joueur de l’Atletico Madrid entamera son aventure du côté de la MLS à Orlando. Le club américain a officialisé la nouvelle ce mardi. Après plus de 488 apparitions sous le maillot des Colchoneros, l’ancien international français va ouvrir le dernier chapitre de sa carrière. Mais la porte en équipe de France est-elle scellée ? Performant en 2026 en Espagne (six buts et trois passes décisives depuis janvier toutes compétitions confondues), le débat sur un retour refait surface.

Griezmann peut-il revenir en Bleu ?

Sur le plateau de l’équipe du soir, le journaliste Hugo Guillemet pense que le joueur aux 137 sélections a le niveau pour prétendre à disputer la Coupe du monde avec les Bleus. « Oui, 13 buts et quatre passes décisives cette saison en ne faisant que des entrées en jeu. Il change tout à chaque fois sur un geste, il travaille, il défend, il a la vision, il est décisif. Il connaît parfaitement le contexte de l'équipe de France et des grandes compétitions internationales où il s'est à chaque fois sublimé. 2016, 2018, 2022, à chaque fois que l’on arrive en finale, le meilleur joueur, c’est Antoine Griezmann. Je pense qu’il peut encore rendre de très grands services à l’équipe de France car le talent il l’a, » explique-t-il.

Pour rappel, Antoine Griezmann a mis fin précipitamment à sa carrière internationale le 30 septembre 2024 dans une courte vidéo postée sur les réseaux sociaux. Tout le contraire de Karim Benzema, qui n'a officiellement pas arrêté sa carrière internationale, et rêve toujours de disputer la Coupe du monde avec les Bleus. Et pour certains, l'ancien buteur du Real Madrid a encore largement le niveau pour faire gagner la formation de Didier Deschamps