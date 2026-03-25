ICONSPORT_362657_0093

EdF : Benzema de retour ? Ils veulent rappeler Griezmann

Equipe de France25 mars , 11:00
parNathan Hanini
2
L’équipe de France se retrouve pour un dernier rassemblement avant le début de la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. Pourtant, c’est un joueur hors du groupe qui concentre les débats récemment, Antoine Griezmann. Le deuxième meilleur passeur de l’histoire des Bleus doit-il retrouver la sélection ?
Antoine Griezmann posera ses valises aux États-Unis cet été pour débuter son rêve américain. Mais il n’est pas question de Coupe du monde pour l’instant. À 35 ans, le joueur de l’Atletico Madrid entamera son aventure du côté de la MLS à Orlando. Le club américain a officialisé la nouvelle ce mardi. Après plus de 488 apparitions sous le maillot des Colchoneros, l’ancien international français va ouvrir le dernier chapitre de sa carrière. Mais la porte en équipe de France est-elle scellée ? Performant en 2026 en Espagne (six buts et trois passes décisives depuis janvier toutes compétitions confondues), le débat sur un retour refait surface.

Griezmann peut-il revenir en Bleu ?

Sur le plateau de l’équipe du soir, le journaliste Hugo Guillemet pense que le joueur aux 137 sélections a le niveau pour prétendre à disputer la Coupe du monde avec les Bleus. « Oui, 13 buts et quatre passes décisives cette saison en ne faisant que des entrées en jeu. Il change tout à chaque fois sur un geste, il travaille, il défend, il a la vision, il est décisif. Il connaît parfaitement le contexte de l'équipe de France et des grandes compétitions internationales où il s'est à chaque fois sublimé. 2016, 2018, 2022, à chaque fois que l’on arrive en finale, le meilleur joueur, c’est Antoine Griezmann. Je pense qu’il peut encore rendre de très grands services à l’équipe de France car le talent il l’a, » explique-t-il.
Pour rappel, Antoine Griezmann a mis fin précipitamment à sa carrière internationale le 30 septembre 2024 dans une courte vidéo postée sur les réseaux sociaux. Tout le contraire de Karim Benzema, qui n'a officiellement pas arrêté sa carrière internationale, et rêve toujours de disputer la Coupe du monde avec les Bleus. Et pour certains, l'ancien buteur du Real Madrid a encore largement le niveau pour faire gagner la formation de Didier Deschamps.
A. Griezmann

A. Griezmann

FranceFrance Âge 35 Attaquant

Champions League

2025/2026
Matchs11
Buts2
Passes décisives3
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

2025/2026
Matchs26
Buts6
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Copa Del Rey

2025/2026
Matchs5
Buts5
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_362628_0254
OM

Pourquoi Manchester United supporte l’OL face à l’OM

ICONSPORT_157246_0067
TV

TV : TF1 abandonne la France du foot, Larqué écœuré

ICONSPORT_360351_0460
PSG

Le PSG dicte sa loi en France, l'Angleterre hallucine

ICONSPORT_362810_0032
Equipe de France

France-Brésil : Mbappé, son genou tiendra 45 minutes

Fil Info

25 mars , 12:00
Pourquoi Manchester United supporte l’OL face à l’OM
25 mars , 11:30
TV : TF1 abandonne la France du foot, Larqué écœuré
25 mars , 10:40
Le PSG dicte sa loi en France, l'Angleterre hallucine
25 mars , 10:20
France-Brésil : Mbappé, son genou tiendra 45 minutes
25 mars , 10:00
OM : Monaco veut supprimer le second Vélodrome
25 mars , 9:40
L'OL attaqué en justice à cause de Textor
25 mars , 9:20
Média : Du rififi au journal L'Equipe
25 mars , 9:00
ASSE : Lucas Stassin prend un énorme coup de pression
25 mars , 8:40
OL : Tagliafico perturbé par un souci personnel ?

Derniers commentaires

Pourquoi Manchester United supporte l’OL face à l’OM

"sous peine de pleurer doublement avec cette clause." Ok merci modo,ça va encore attiré les bas du front en tout genre

Le PSG dicte sa loi en France, l'Angleterre hallucine

Majin Tu peux pas comparé, Lens joue clairement le titre face au PSG. Le PSG a un effectif pour tenir sur plusieurs compétitions,tout comme Strasbourg et sa tripoté de joueurs made in Chelsea

OL : Tagliafico perturbé par un souci personnel ?

il va prendre 2 matchs

Le PSG dicte sa loi en France, l'Angleterre hallucine

Alignons alors TOUTES les règles & avantages, DNCG, fiscalité, revenus et liberté des fédérations à accorder ou non les reports de match, ça l'ouvrirait moins ...

L'OL attaqué en justice à cause de Textor

pompier pyromane .. meme si je trouve que pompier est trop genereux pour lui

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

Loading