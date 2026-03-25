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Karim Benzema

EdF : Benzema rappelé en équipe de France ?

Equipe de France25 mars , 7:00
parMehdi Lunay
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Il ne reste plus beaucoup de places à prendre en Equipe de France pour le Mondial 2026. Le secteur offensif semble bien chargé déjà. Cependant, Karim Benzema estime pouvoir y être. Un ancien coéquipier en club le rejoint totalement.
En ce mois de mars, l'Equipe de France débarque aux Etats-Unis pour deux matchs amicaux contre le Brésil puis la Colombie. Didier Deschamps et ses hommes comptent prendre leurs marques avant le Mondial au même endroit dans trois mois. Rien ne devrait changer d'ici-là surtout au niveau de l'effectif. 95% du groupe est déjà connu. Le secteur offensif est celui qui offre le moins de doutes au sélectionneur. Sans blessure, la plupart des attaquants convoqués sont intouchables. Cependant, Karim Benzema veut toujours créer la surprise.
Benzema est encore le meilleur numéro 9 français
- Fabinho
Il y a quelques mois, le Ballon d'Or 2022 surprenait tout le monde en avouant être candidat au Mondial 2026. Benzema est pourtant âgé de 38 ans, il évolue en Arabie Saoudite depuis 2023 et il n'a plus été appelé en bleu depuis le Mondial 2022. Le rêve de l'ancien buteur du Real Madrid n'est pas fou pour Fabinho. Passé par Monaco, le Brésilien a côtoyé le Français à Al-Ittihad. Le niveau affiché par le natif de Lyon l'a impressionné. Fabinho estime même qu'il reste une référence au poste d'attaquant en France.
« Bien sûr, il a le niveau. Je pense qu'il est encore le meilleur numéro 9 français. D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est un vrai numéro 9, mais Karim est très fort, il fait la différence. Il peut marquer, il peut créer... C'est Karim. À l'entraînement, je voyais encore la qualité devant le but. Il est impressionnant. En Arabie saoudite, il y a des matches qui sont un peu plus durs à cause de la chaleur. Mais on a l'impression que ça ne fait pas de différence pour lui. Il court, il travaille et il est décisif », a indiqué Fabinho dans L'Equipe.

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Une description flatteuse qui omet un point essentiel. Karim Benzema a quitté l'Equipe de France fâché avec Didier Deschamps après l'affaire de sa blessure au Qatar. Même si son niveau est correct avec son nouveau club Al-Hilal (5 buts), l'ancien lyonnais aura bien du mal à séduire un sélectionneur qui a tourné la page de leur relation passée.
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4
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