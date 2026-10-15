Didier Deschamps laisse Daniel Riolo tranquille

Le procès en appel prévu entre Daniel Riolo et Didier Deschamps n'aura pas lieu. Le sélectionneur se satisfait surtout de sa tranquillité retrouvée.

La justice suit son chemin bien loin du calendrier du football, mais une affaire datant de la Coupe du monde 2022 au Qatar a connu son épilogue. Didier Deschamps avait intenté un procès en diffamation à l’encontre de Daniel Riolo, faisant suite aux propos du polémiste de RMC sur l’affaire Karim Benzema, qui avait quitté les Bleus au début de la Coupe du monde au Qatar. Le journaliste avait assuré à l’antenne que Didier Deschamps était dans « toutes les histoires belles mais également louches du football français ».

Le sélectionneur avait alors intenté un procès à Daniel Riolo, qu’il avait perdu en première instance, avant de faire appel. Très surpris par la décision de ne pas condamner le taulier de l’After Foot pour des propos « péjoratifs mais non diffamatoires », Didier Deschamps a finalement décidé de renoncer à son appel cet automne.

L’avocate de l’ancien sélectionneur des Bleus a fait savoir que DD souhaitait « préférer se tourner vers l’avenir », et donc oublier cette affaire qui commence forcément à dater, même si l’ancien joueur et entraineur de l’OM en faisait au départ une question d’honneur. « En quittant son poste de sélectionneur de l'Équipe de France au terme d'un parcours exceptionnel, Didier a aussi retrouvé, dans son quotidien, une forme de tranquillité, à laquelle chacun est en droit d'aspirer. Il préfère se tourner vers l’avenir », a fait savoir l’avocate de Didier Deschamps, Maitre Wekstein. Voilà qui met fin à ce désaccord juridique qui trainait depuis plus de quatre ans, alors que la date du procès en appel était initialement prévue pour janvier 2027.