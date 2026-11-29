Rennes boucle déjà un retour à 30 ME
Le Stade Rennais déçoit ces dernières semaines. Mais une bonne nouvelle pourrait prochainement tomber pour les Bretons, avec un possible retour au club de Yassir Zabiri.
Rennes est très loin de ses ambitions cette saison et Franck Haise vient de prendre la porte. Le club breton a encore du chemin à parcourir avant de retrouver le bon cap. Cela passera probablement par un mercato hivernal intelligent. Le Stade Rennais devrait en effet chercher à renforcer son effectif, et cela pourrait se faire avec un joueur qui appartient déjà aux pensionnaires du Roazhon Park.
Le Stade Rennais change ses plans
Selon le journaliste Christian Vaquero, le Stade Rennais réfléchit à la possibilité de faire revenir Yassir Zabiri dès cet hiver. Le Marocain crève l'écran depuis son prêt au Racing Santander et pourrait représenter une belle opportunité pour les Bretons de repartir de l'avant. Problème : son retour en cours de saison ne pourra pas se faire de manière unilatérale. Il faudra en effet trouver un accord financier avec Santander pour le voir revenir en Bretagne. Cette saison, Zabiri a inscrit 12 buts et pourrait donc constituer un renfort de choix pour une attaque rennaise inquiétante depuis quelques semaines.
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Reste à savoir si le Marocain pourrait cependant s'adapter rapidement aux exigences de la Ligue 1 malgré sa réussite en Espagne. À noter que le Stade Rennais, toujours d'après la même source, pourrait également décider de récupérer Zabiri cet hiver dans le but de le vendre dans la foulée et d'en tirer un très bon prix. Rennes pourrait ainsi le laisser partir pour plus de 30 millions d'euros, au vu de l'intérêt de plusieurs équipes, dont des clubs de Premier League et même du FC Barcelone. Marca dévoilait même qu'en fin de saison, s'il continue sur cette lancée, Zabiri pourrait voir sa valeur approcher des 50 ME Le natif de Marrakech doit donc s'attendre à un possible changement de situation. Pas évident à gérer pour un jeune joueur de 21 ans qui a besoin de stabilité.
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Ligue 1
Saison régulière
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|Pts
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|BC
|+/-
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