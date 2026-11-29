Le Stade Rennais déçoit ces dernières semaines. Mais une bonne nouvelle pourrait prochainement tomber pour les Bretons, avec un possible retour au club de Yassir Zabiri.

Rennes est très loin de ses ambitions cette saison et Franck Haise vient de prendre la porte. Le club breton a encore du chemin à parcourir avant de retrouver le bon cap. Cela passera probablement par un mercato hivernal intelligent. Le Stade Rennais devrait en effet chercher à renforcer son effectif, et cela pourrait se faire avec un joueur qui appartient déjà aux pensionnaires du Roazhon Park.

Le Stade Rennais change ses plans

Selon le journaliste Christian Vaquero, le Stade Rennais réfléchit à la possibilité de faire revenir Yassir Zabiri dès cet hiver. Le Marocain crève l'écran depuis son prêt au Racing Santander et pourrait représenter une belle opportunité pour les Bretons de repartir de l'avant. Problème : son retour en cours de saison ne pourra pas se faire de manière unilatérale. Il faudra en effet trouver un accord financier avec Santander pour le voir revenir en Bretagne. Cette saison, Zabiri a inscrit 12 buts et pourrait donc constituer un renfort de choix pour une attaque rennaise inquiétante depuis quelques semaines.

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